Nike начала принимать “аккуратно изношенную” обувь для повторной продажи

Программа Nike Refurbished будет принимать новую обувь (которую носили один или пару дней), «аккуратно изношенную» и с косметическими дефектами, сообщила компания.

В Nike рассчитывают, что с помощью программы смогут сократить объём отходов. Сначала программа будет доступна в 15 магазинах в США, в будущем Nike планирует её масштабировать.

После того, как покупатель вернул обувь, специалисты Nike вручную проверят каждую пару, почистят и отремонтируют. Конечная цена будет зависеть от типа и состояния обуви.

Возвращённую обувь, не подошедшую для Nike Refurbished, не будут выбрасывать: компания передаст её партнёрам среди общественных организаций или использует материал для переработки по программе Nike Grind.





