Как выявить депрессию по анализу крови?

Эти специалисты и раньше пользовались разными анализами, в том числе и крови, для определения общего состояния пациентов, однако по одним таким анализам никто диагноз не выстраивал.

Но все может измениться благодаря усилиям сотрудников Университета Индианы во главе с психиатром и нейробиологом Александром Никулеску, которые предложили новый метод выявления депрессий и биполярных расстройств с помощью простого анализа крови (результаты их работы опубликованы в издании Molecular Psychiatry).

Исследователи выявили 26 биомаркеров в крови пациентов, связанных с маниями, депрессиями и биполярными расстройствами.

“Биомаркеры в крови — это новые важные инструменты выявления расстройств, поскольку на самооценку состояния пациента и даже на экспертное мнение специалиста не всегда можно полностью полагаться, — отмечает доктор Никулеску. — Так что наши анализы крови открывают путь к точному и индивидуально подобранному назначению лекарства и объективному отслеживанию реакции пациента на лечение”.

В ходе экспериментов, которые длились 4 года на базе Медицинского центра имени Ричарда Рудебуша в Индианаполисе, были обследованы сотни пациентов с признаками депрессии, психологическое состояние которых (с их согласия) замерялось по специальной шкале в ходе повторяющихся сессий, и при этом у них каждый раз брали анализ крови.

Сравнив эти анализы с огромной базой данных, ученые выявили в общей сложности 26 биомаркеров, связанных с разного рода депрессиями, а в ходе дальнейшей работы еще более конкретизировали результаты, определив, что 12 из этих биомаркеров особенно тесно связаны с признаками депрессии, причем шесть из них имеют непосредственное отношение к биполярному расстройству, а два — к маниям.

К тому же восемь из этих главных генетических биомаркеров связаны с циркадными ритмами организма, что теоретически может подвести молекулярную базу под объяснение связи таких явлений, как депрессия, с другими факторами, вроде расстройства сна.