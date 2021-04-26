21 идея, как выманить детей на улицу(2)
1) Обеды на солнце. Когда взрослые работают из дома, а дети не ходят в школу, найти время для семейного обеда в будний день непросто, но даже небольшой обеденный перерыв подарит нужную энергию и улучшит настроение. Даже если вы не готовы каждый день к обеду разогревать гриль, это все равно не помешает устроить пикник. Приготовьте на обед полезные бутерброды или пожарьте обычную яичницу, но пообедайте, если возможно, всей семьей во дворе, усевшись на одеяле для пикника.
2) Учиться можно во дворе. Ознакомьтесь со списком домашней работы — возможно, какие-то задания можно выполнять без компьютера на улице? В проходящих по видеосвязи уроках физкультуры также можно принимать участие, находясь на улице. У тренировок на свежем воздухе сплошные плюсы — и пользы больше, и природный “саундтрек” от птиц, и места более чем достаточно.
3) Автомойка на дому. Вовсе не обязательно отправляться на автомойку, если ваша машина слегка запылилась. Проверьте, какие моющие средства есть в вашем распоряжении, достаньте хозяйственные губки и тряпки, и поручите ребенку отмыть семейный автомобиль изнутри и снаружи. Отлично мотивируют карманные деньги!
4) Уборка на балконе или террасе. Попросите ребенка привести в порядок балкон или террасу, выдав ему список дел из трех-пяти пунктов. Все зависит от конкретных условий, но ребенок может, например, подмести и помыть пол, помыть настил террасы, уличную мебель, рамы и окна, полить цветы, взбить подушки и т. п.
5) Весенние работы в саду. Посадка растений, вскапывание грядок, уборка листьев — все это по силам ребенку. Пробудить интерес к садоводству можно, позволив ребенку разбить собственную летнюю грядку, а если вы будете придерживаться календаря посева и посадок, то ребенка каждую неделю будет ждать новое интересное задание.
6) Мойка игрушек. Игрушки, как и многое другое, нуждаются в периодическом мытье, а свежий воздух подходит для этого занятия идеально. Выдайте ребенку его модельки машинок, человечков LEGO или кукол Барби, большое ведро воды, старые зубные щетки и тряпки. Не забудьте о полотенце, куда он сможет складывать помытые игрушки. Вытирать их не надо — высохнут сами, на солнце.
7) Палатка. Поставьте во дворе палатку (хоть туристическую, хоть детскую игровую), чтобы у ребенка было на свежем воздухе уютное гнездышко, где можно почитать, сделать уроки или просто полежать.
8) Охота за сокровищами с коробкой от яиц. В любом хозяйстве, наверное, найдется пустая коробка от яиц. Вы знали, что они отлично подходят для весенней охоты за сокровищами? Выдайте ребенку коробку от яиц и попросите в каждую ячейку положить что-то, что он найдет во дворе — шишку, камень, веточку, травинку и тому подобное.
9) Мыльные пузыри. Нет, наверное, ни одного человека, кого не радовали бы мыльные пузыри. Игрушки и устройства для выдувания мыльных пузырей в наше время бывают самыми разными и самого разного размера, а если мыльный раствор закончится, его можно сделать самостоятельно из средства для мытья посуды. Разведите сразу много мыльного раствора (хоть бы даже и в ведре) — так мыльной радости не будет предела. Дети готовы пускать пузыри часами!
10) Скакалка. Очень полезный спортивный снаряд для детей и взрослых! Скакалка — это не только хорошая физическая форма, но и много веселья. Для ребенка лучше выбрать скакалку со шнуром средней толщины. Чтобы подогнать скакалку по росту, попросите ребенка наступить на шнур одной ногой и натянуть ее вдоль туловища — концы шнура должны доходить до подмышечных впадин ребенка. Устройте для ребенка мастер-класс по скакалке и поспорьте с ним, что он не сумеет за день освоить двойной прыжок, прыжок назад и с перекрещенной скакалкой.
11) Домашние социальные игры. В любую социальную игру можно играть не только в четырех стенах, но за столом на балконе или даже на одеяле для пикника. Многие производители даже адаптировали классические карточные игры, игры с костями и настольные игры для того, чтобы в них было интереснее играть на открытом воздухе. Например, существуют игра “Дженга” из огромных деревянных блоков или “Яцзы” с большими костями.
12) Мелки для асфальта. На свежем воздухе рисовать еще веселее, чем дома — можно спокойно заполнять своими творениями асфальт, вооружившись набором специальных смываемых мелков. А еще мелками можно нарисовать классики или велосипедный маршрут.
13) Покатились! Велосипед, самокат, скейтборд, роликовые коньки — по крайней мере что-то из этого почти наверняка найдется среди весеннего спортивного инвентаря любого ребенка. Почему бы не мотивировать ребенка двигаться на спор, а пока он будет доказывать, что точно 200 раз объедет вокруг дома, вы успеете поучаствовать по меньшей мере в одном онлайн-собрании.
14) Электромобили и дроны. Не следует по привычке придавать анафеме любую технику, ведь она может выманить детей во двор. Однозначной популярностью (по крайней мере среди мальчиков) пользуются всевозможные электромобили и электромотоциклы, а также мини-дроны с очками виртуальной реальности.
15) Игры на метание. Сюда относятся всевозможные игры с луком и дротиками, диск-гольф, боулинг, петанк, а также бадминтон и настольный теннис. Объединяет их одно — они вызывают чувство азарта и тренируют меткость.
16) Футбольные ворота с мишенью. В полном одиночестве часами забивать голы понравится только настоящему футбольному фанату. Если погонять мяч не с кем, азарта одиночной игре добавит мишень, которая крепится к футбольным воротам. Заодно ребенок потренируется бить точно в цель и в целом улучшит свои навыки.
17) Минус пять. Разнообразить можно не только футбол, но и баскетбол. Почему бы не сыграть в старую добрую игру “минус пять”, поочередно пытаясь забросить мяч в корзину с любого места. Промахнулся? Запиши на свой счет минус. В игре побеждает тот, кто наберет пять минусов последним.
18) Челночный бег. Это упражнение на бег туда-обратно одобрит каждый учитель физкультуры! Нарисуйте мелками или отметьте какими-то предметами дистанции разной длины, и отправьте ребенка бегать туда-обратно вдоль каждой из них, на бегу касаясь черты рукой. Побеждает, конечно, тот, кто первым вернется в исходную точку. Вооружитесь таймером и мотивируйте ребенка каждый раз преодолевать дистанцию чуть-чуть быстрее.
19) Резиночка. Каждый родитель с ностальгией вспоминает резиночку, а слышали ли об этой игре хоть что-то современные дети? Все, что нужно — длинная резинка и игроки. Если компании не найти, резинку можно натянуть на столб, садовое кресло или другой подходящий предмет, который найдется в саду.
20) Тише едешь, дальше будешь — стоп. Один игрок на незначительном расстоянии стоит спиной к остальным и громко произносит: “Тише едешь, дальше будешь — стоп”. Как только звучит последнее слово, остальные должны замереть на месте. Кто пошевелится — возвращается в начало. Игра повторяется до тех пор, как кто-то не доберется до водящего. Победитель водит следующим.
21) Догонялки, или салки. Знакомая всем игра с вариациями. Салки с хвостом — игроки затыкают за пояс ленты или платки, а догоняющий должен собрать как можно больше “хвостов”. Салки с заморозкой — осаленный игрок “замерзает”, присев на корточки или встав, широко расставив ноги. Разморозить замороженного может другой игрок, перепрыгнув через сидящего на корточках или проползя между ног у того, кто стоит, широко расставив ноги.