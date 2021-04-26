21 идея, как выманить детей на улицу

6) Мойка игрушек. Игрушки, как и многое другое, нуждаются в периодическом мытье, а свежий воздух подходит для этого занятия идеально. Выдайте ребенку его модельки машинок, человечков LEGO или кукол Барби, большое ведро воды, старые зубные щетки и тряпки. Не забудьте о полотенце, куда он сможет складывать помытые игрушки. Вытирать их не надо — высохнут сами, на солнце.

5) Весенние работы в саду. Посадка растений, вскапывание грядок, уборка листьев — все это по силам ребенку. Пробудить интерес к садоводству можно, позволив ребенку разбить собственную летнюю грядку, а если вы будете придерживаться календаря посева и посадок, то ребенка каждую неделю будет ждать новое интересное задание.

4) Уборка на балконе или террасе . Попросите ребенка привести в порядок балкон или террасу, выдав ему список дел из трех-пяти пунктов. Все зависит от конкретных условий, но ребенок может, например, подмести и помыть пол, помыть настил террасы, уличную мебель, рамы и окна, полить цветы, взбить подушки и т. п.

3) Автомойка на дому . Вовсе не обязательно отправляться на автомойку, если ваша машина слегка запылилась. Проверьте, какие моющие средства есть в вашем распоряжении, достаньте хозяйственные губки и тряпки, и поручите ребенку отмыть семейный автомобиль изнутри и снаружи. Отлично мотивируют карманные деньги!

2) Учиться можно во дворе. Ознакомьтесь со списком домашней работы — возможно, какие-то задания можно выполнять без компьютера на улице? В проходящих по видеосвязи уроках физкультуры также можно принимать участие, находясь на улице. У тренировок на свежем воздухе сплошные плюсы — и пользы больше, и природный “саундтрек” от птиц, и места более чем достаточно.

1) Обеды на солнце. Когда взрослые работают из дома, а дети не ходят в школу, найти время для семейного обеда в будний день непросто, но даже небольшой обеденный перерыв подарит нужную энергию и улучшит настроение. Даже если вы не готовы каждый день к обеду разогревать гриль, это все равно не помешает устроить пикник. Приготовьте на обед полезные бутерброды или пожарьте обычную яичницу, но пообедайте, если возможно, всей семьей во дворе, усевшись на одеяле для пикника.

7) Палатка. Поставьте во дворе палатку (хоть туристическую, хоть детскую игровую), чтобы у ребенка было на свежем воздухе уютное гнездышко, где можно почитать, сделать уроки или просто полежать.

8) Охота за сокровищами с коробкой от яиц. В любом хозяйстве, наверное, найдется пустая коробка от яиц. Вы знали, что они отлично подходят для весенней охоты за сокровищами? Выдайте ребенку коробку от яиц и попросите в каждую ячейку положить что-то, что он найдет во дворе — шишку, камень, веточку, травинку и тому подобное.

9) Мыльные пузыри. Нет, наверное, ни одного человека, кого не радовали бы мыльные пузыри. Игрушки и устройства для выдувания мыльных пузырей в наше время бывают самыми разными и самого разного размера, а если мыльный раствор закончится, его можно сделать самостоятельно из средства для мытья посуды. Разведите сразу много мыльного раствора (хоть бы даже и в ведре) — так мыльной радости не будет предела. Дети готовы пускать пузыри часами!

10) Скакалка. Очень полезный спортивный снаряд для детей и взрослых! Скакалка — это не только хорошая физическая форма, но и много веселья. Для ребенка лучше выбрать скакалку со шнуром средней толщины. Чтобы подогнать скакалку по росту, попросите ребенка наступить на шнур одной ногой и натянуть ее вдоль туловища — концы шнура должны доходить до подмышечных впадин ребенка. Устройте для ребенка мастер-класс по скакалке и поспорьте с ним, что он не сумеет за день освоить двойной прыжок, прыжок назад и с перекрещенной скакалкой.

11) Домашние социальные игры. В любую социальную игру можно играть не только в четырех стенах, но за столом на балконе или даже на одеяле для пикника. Многие производители даже адаптировали классические карточные игры, игры с костями и настольные игры для того, чтобы в них было интереснее играть на открытом воздухе. Например, существуют игра “Дженга” из огромных деревянных блоков или “Яцзы” с большими костями.