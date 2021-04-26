Сотрудник Департамента образования: таллиннские школьники стали больше курить траву. Как родители могут это заметить?(54)
"За последний год я заметил, что подростки стали гораздо больше и гораздо более открыто курить траву. Многие подростки сами продают или являются посредниками в продаже травы.
Не могу сказать, что подростки перестали пить алкоголь, конечно нет, но всё же часто вместо алкоголя они скидываются на траву. Сейчас стало меньше колёс. Ещё кидают марки и гашиш тоже в ходу, но трава она прям повсюду.
Каждый или почти каждый день я встречаю накуренных ребят возраста 13-18.
К чему этот пост?
Даже если вы мне напишите лично и я буду это знать, я не расскажу вам про вашего ребёнка по этическим причинам, поэтому не пытайтесь, к тому же всех в городе я не знаю. Однако я настоятельно советую изучить вопрос как выглядит накуренный человек, информации в интернете полно.
Если перегар заметить легко, то красные, сонные глаза, отсутствие слюны обычно может заметить либо человек, который сам употреблял, либо намётаный глаз... Конечно впадать в панику или паранойю не стоит, но всё же стоит знать.
Заблуждения:
Типичная ошибка родителей думать, что если ваш ребёнок хорошо учится и ведёт себя прилично, то он или она точно не курит. Я преподаю в гимназии и знаю отличных ребят которые "дуют" если не каждый день, то через день и вы никогда по ним не скажете, но сами подростки все друг про друга знают.
"Плохие только мальчики"
Девочки ПРОДАЮТ не меньше а то и чаще чем мальчики, я уже не говорю, что девочкам часто не нужно вообще платить, есть добрые парни.
"Это сложно"
Вырубить (достать) траву на улице это так же просто как купить чипсики.
"Если не давать карманных денег, то он/она не сможет купить".
У меня есть 2 ответа. Первый от девочки, что торгует: "Лучше я буду сама зарабатывать деньги чем на шее у самки сидеть". И второй: "Всегда можно взять в долг". Есть ребята в 13 лет, которые должны половине Ласнамяэ...
"Мой сын занимается спортом, ему это не надо"
Оставлю без примеров... Просто скажу, что по моим наблюдениям это не влияет.
Для тех, кто топит за лигалайз и говорит, что трава не влияет на мозг. Это частичная правда... С 24 лет, когда мозг полностью сформирован, трава не имеет сильного воздействия на организм, но до этого времени имеет очень большое. Допустим если человек начнёт курить траву в 13 лет и так будет до 20, то его эмоциональный интеллект будет как у 13-летнего подростка.. импульсивность, неумение контролировать эмоции, всплески агрессии... Короче, взрослый ребёнок.
Немного размышлений на тему почему так.
Я думаю, во многом это следствие карантина. В хорошую погоду можно пить алкоголь сидя с друзьями на солнышке и получать удовольствие от жизни, но в такую погоду как сегодня (3 градуса и вода со льдом с неба) особо не потусить. Родители сидят дома и свободных квартир (вписок) гораздо меньше, чтобы пойти в тепло и потусить. Иногда снимают квартиры, но это дорого и только на какое-то событие.
А вот трава это другое дело... Тут можно и на улице дунуть. Я лично знаю в Ласнамяэ 3 стационарных водника общего пользования (через него курят траву). Один из них под навесом! Правила добрососедского поведения... Всё чистенько. Посидел, покурил с друзьями, убрался и оставил водник для других на том же месте. Причём если я вам скажу где эти места, это ничего не изменит, завтра будут новые места. В Ласнамяэ есть где развернуться.
Трава даёт результат сразу. А какой нужен результат? Расслабление!!! У подростков колоссальный уровень стресса. Как сложно бывает во время карантина нам, взрослым, а что говорить о подростками у которых психика не устойчива к перегрузкам. Их изнутри разрывают гормоны, снаружи взрослые, ходить некуда, вот и ищут спасения.
Об альтернативах
Дело не в самой траве, я тут не обвиняю полицию или ещё кого-то, мол не досмотрели. Самая большая проблема это остуствие у подростков инструментов саморегуляции. Это то чему я учу на курсах дыхания, медитации. Дать инструмент которым можно пользоваться. Нужна какая-то альтернатива внешним стимулянтам. В школе нас этому не учат, дома тоже.
У нас есть крутая программа и в следующий раз когда я буду звать ребята на курс, обратите внимание... Мы делаем этим программы с полной осознанностью их потребности в настоящий момент... Я иногда думаю, что это вообще чуть ли не единственный инструмент который помогает.
Итог:
- Больше осознанности и знаний о действии и признаков травы (да и других наркотиков)
- Больше бдительности
- Больше чувствительности к подросткам
- Больше инструментов подросткам справляться со стрессом
Полностью пост Александра можно прочитать ниже: