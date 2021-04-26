Сотрудник Департамента образования: таллиннские школьники стали больше курить траву. Как родители могут это заметить?

"За последний год я заметил, что подростки стали гораздо больше и гораздо более открыто курить траву. Многие подростки сами продают или являются посредниками в продаже травы.

Не могу сказать, что подростки перестали пить алкоголь, конечно нет, но всё же часто вместо алкоголя они скидываются на траву. Сейчас стало меньше колёс. Ещё кидают марки и гашиш тоже в ходу, но трава она прям повсюду.

Каждый или почти каждый день я встречаю накуренных ребят возраста 13-18.

К чему этот пост?

Даже если вы мне напишите лично и я буду это знать, я не расскажу вам про вашего ребёнка по этическим причинам, поэтому не пытайтесь, к тому же всех в городе я не знаю. Однако я настоятельно советую изучить вопрос как выглядит накуренный человек, информации в интернете полно.

Если перегар заметить легко, то красные, сонные глаза, отсутствие слюны обычно может заметить либо человек, который сам употреблял, либо намётаный глаз... Конечно впадать в панику или паранойю не стоит, но всё же стоит знать.

Заблуждения:

Типичная ошибка родителей думать, что если ваш ребёнок хорошо учится и ведёт себя прилично, то он или она точно не курит. Я преподаю в гимназии и знаю отличных ребят которые "дуют" если не каждый день, то через день и вы никогда по ним не скажете, но сами подростки все друг про друга знают.

"Плохие только мальчики"

Девочки ПРОДАЮТ не меньше а то и чаще чем мальчики, я уже не говорю, что девочкам часто не нужно вообще платить, есть добрые парни.

"Это сложно"

Вырубить (достать) траву на улице это так же просто как купить чипсики.

"Если не давать карманных денег, то он/она не сможет купить".

У меня есть 2 ответа. Первый от девочки, что торгует: "Лучше я буду сама зарабатывать деньги чем на шее у самки сидеть". И второй: "Всегда можно взять в долг". Есть ребята в 13 лет, которые должны половине Ласнамяэ...

"Мой сын занимается спортом, ему это не надо"