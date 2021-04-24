ФОТО | Какие дешевые бренды одежды предпочитает Кейт Миддлтон?

Согласно отчету компании Lyst, отслеживающей потребительское поведение в сфере моды, после появления Миддлтон на публике в определенной одежде количество поисковых запросов на эти вещи возрастает на 119 процентов. Эксперты прозвали данный факт «эффектом Кейт».

Как сообщает издание, именно доступная цена нарядов герцогини сделала ее модным инфлюэнсером. Одним из любимых дешевых брендов Миддлтон является Zara. Так, например, на следующий день после свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году королевская особа вышла в свет в голубом платье испанского ретейлера стоимостью 35 фунтов стерлингов (40 евро).

Папарацци неоднократно фотографировали герцогиню в вещах упомянутой марки. Например, на премьеру фильма в Лондоне в 2013 году она надела украшение за 20 фунтов стерлингов (30 евро).

Миддлтон также заметили в леопардовой юбке Zara длины макси во время ее визита в Кардифф в 2020 году.

Согласно материалу, помимо марки Zara, супруга принца Уильяма предпочитает одежду таких масс-маркетовых ретейлеров, как Topshop, Accessorize, Glamorous и Missoma, а также Marks & Spencer, Monica Vinader и Orelia.

В марте Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевой одежде и порадовала фанатов. Папарацци сфотографировали ее в джемпере британского бренда Boden стоимостью 65 фунтов (75 евро). На ней также были розовое пальто марки Max and Co и черные брюки Jigsaw.