Семилетний мальчик открыл миру редкую картину XVII века. Она висела у него в кладовке

“Взрослые шутили, что он за нами наблюдает, чтобы мы хорошо себя вели. Мою сестру портрет пугал, а меня зачаровывал”, — рассказывает Велла.

“Никто больше не хотел забирать картину, так что я решила ее взять”, — говорит она.

Семилетний сын Веллы Дилан Мэггс очень увлекается историей. “Он знает всех королей, а его любимый — Карл, потому что он был “Веселым королем”, — говорит женщина.

Велла знала, что портрет понравится мальчику.

“Я ему говорю: “я тебе кое-что принесла”, и достаю портрет. Он говорит — “Ух ты, удивительно… а можно повесить?”. Я говорю “нет, повесить нельзя, посмотри на его состояние, надо его сначала подправить”, — рассказывает она.

“Подправить” картину решили на телешоу Би-би-си The Repair Shop (“Мастерская”). Ее ведущий, специалист по реставрации предметов искусства Лючия Скалиси, сразу поняла, что в мастерскую принесли уникальный объект.

Скалиси поняла, что портрет написан почти четыреста лет назад, проанализировав плетение холста. “Я все поняла, как только увидела портрет”, — говорит она. Рама портрета тоже оказалась сделанной в XVII-м веке. Скалиси считает, что портрет написан на основе гравюры сэра Роберта Пика, известного гравировщика.

Аккуратно удалив с картины слои грязи и пятна от супа, Скалиси представила зрителям портрет во всей его красе.

“С точки зрения качества и редкости, он, безусловно, достоен выставляться в музее”, — говорит эксперт. Она считает, что работа была написана в 1660-м году, в эпоху правления Карла II.

“Это необыкновенная находка, и все благодаря любви Дилана к истории — он убедил маму отреставрировать картину и снова повесить портрет на стену”, — говорит эксперт.

Сам Дилан тоже был в восторге.

“Это очень круто, я не могу описать. Я, кажется, самый счастливый человек в мире, потому что у меня есть такой старый портрет”, — говорит он.