ФОТО | Горе-водительница или бессердечная мать? Смотрите, как безответственно женщина везла двоих детей по шоссе Таллинн – Пярну

Внимательный очевидец написал сотрудникам правоохранительных органов в соцсетях: “Говорят, в жизни нужно увидеть все. Сегодня на Пярнуском шоссе, двигаясь в сторону Таллинна, я стал свидетелем вопиющего нарушения. В верхней части багажника “Тойоты”, у заднего стекла, спала девочка лет 5-6! Мне стало интересно, кто настолько бессердечный управляет этой машиной. Я занял другую полосу и стал подавать сигналы, но у этой “мамы” левое ухо было занято телефоном. Второй ребенок в это время свободно перемещался по заднему сиденью без ремней безопасности. Ко всему прочему, автомобиль с детьми двигался с превышением скорости".

Вармо Рейн, начальник патрульной службы Центра дорожного надзора, признает, что им известно об этом инциденте и полиция занимается им: “К сожалению, после того, как мы получили сигнал о нарушении, мы не смогли обнаружить этот автомобиль. Но мы обязательном пригласим водителя на беседу, чтобы узнать все подробности.”

Рейн поясняет, что в соответствии со статьей 240 Закона о дорожном движении за вождение ребенка в возрасте до 16 лет без защитного снаряжения или без надлежащего разрешения может быть наложен штраф в размере до 100 штрафных единиц. В случае повторного нарушения одного и того же раздела налагается штраф до 200 штрафных единиц.

Рейн также предостерегает: “Дети должны перевозиться в специальной удерживающей системе, соответствующей росту и весу ребенка ростом до 150 см. Если рост ребенка уже позволяет правильно закрепить его ремнем безопасности автомобиля, то никаких дополнительных устройств не требуется. Без предохранительных устройств ребенок в машине очень уязвим. Пример родителей играет большую роль в использовании ремня безопасности — если родитель использует его, то и ребенок делает так же. Важно знать, что детские удерживающие устройства предназначены не для увиливания от штрафов, а для спасения жизни ребенка!”