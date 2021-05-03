РЕЦЕПТ | Что делать с яйцами, оставшимися после Пасхи? Рецепт красивого яичного завтрака от таллиннского повара и блогера RusDelfi

Разрезаем яйца пополам. Желтки вынимаем и смешиваем с икрой трески и майонезом. Смесь равномерно распределяем в три половинки варёного яйца. Пилером делаем из огурца лапшу, выкладываем в форме гнёзда в глубокую тарелку, солим. Сверху выкладываем массу из желтков и икры трески. Украшаем красной икрой и подаём!

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