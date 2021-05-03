Рецепты
03.05.2021, 13:18

РЕЦЕПТ | Что делать с яйцами, оставшимися после Пасхи? Рецепт красивого яичного завтрака от таллиннского повара и блогера RusDelfi

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Фото из архива Елены Лукашовой
Повар и блогер Елена Лукашова продолжает вести кулинарный блог на RusDelfi и делится с читателями быстрым, оригинальным и вкусным рецептом завтрака. Теперь яйца с утра не будут казаться чем-то банальным! Еще больше рецептов можно найти в Instagram-блоге у Елены.

Для того чтобы повторить наш сегодняшний завтрак, понадобится 15 минут времени и несколько несложных ингредиентов.

На одну порцию:

1,5 вареных яйца
1/2 длинного огурца
1 ч.л. густого майонеза
1 ч.л. икры трески в тюбике от Abba
1 с.л. красной икры
Соль

Приготовление:

Разрезаем яйца пополам. Желтки вынимаем и смешиваем с икрой трески и майонезом. Смесь равномерно распределяем в три половинки варёного яйца. Пилером делаем из огурца лапшу, выкладываем в форме гнёзда в глубокую тарелку, солим. Сверху выкладываем массу из желтков и икры трески. Украшаем красной икрой и подаём!


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