Ребенок проглотил какой-то предмет. Что делать?(3)
Какие симптомы?
Вы быстро заметите, что ребенок проглотил предмет, если он заблокирует дыхательные пути. Из-за этого ребенок начнет задыхаться, часто кашлять и хрипеть.
Когда предмет пройдет глубже, заметить это сразу будет сложнее. Беспокоиться стоит, если ребенка стошнит, он начнет пускать слюни, будет жаловаться на боль в груди и горле, отказываться от еды и давиться. Еще один сигнал - повышение температуры.
Но все эти симптомы указывают и на другие проблемы, поэтому спросите ребенка, не глотал ли он что-то. И срочно обратитесь в больницу.
Стоит ли доставать предмет руками?
Только если вы хорошо видите предмет и легко можете достать его рукой. Засовывать ребенку в горло пальцы вслепую слишком опасно - так вы рискуете протолкнуть предмет еще глубже и закрыть дыхательные пути. Не уверены, что сумеете сами оказать первую помощь? Тогда срочно обратитесь к врачу.
Может ли предмет выйти сам?
Если ребенок полностью проглотил предмет, но у него нет серьезных симптомов, дождитесь, пока предмет выйдет сам со стулом. Это не всегда происходит в тот же день, придется подождать два-три дня. Обязательно проверяйте стул ребенка, чтобы убедиться, что предмет действительно вышел, а его осколки не остались в организме ребенка.
Предмет все не выходит. Что делать тогда?
Если ребенок чувствует себя хорошо, но предмет так и не вышел спустя четыре дня, вам все же лучше сходить к врачу. Предмет, застрявший в организме надолго, может вызвать инфекцию. На это указывают боль в груди, температура и кашель. Но, конечно, лучше не дожидаться появления этих симптомов.
Какие предметы глотать опаснее всего?
Вам нужно срочно обратиться в больницу, если ребенок проглотил батарейки, магниты, иголки, зубочистки, скрепки, серьги, шурупы и другие острые предметы.
Они могут повредить органы ребенка. Магниты притягиваются друг к другу, что приводит к осложнениям. А батарейки вызывают ожог внутренних органов.
В больнице сразу сделают операцию?
Сначала врачу нужно будет выяснить, что именно проглотил ребенок. Если вы этого не знаете, а сам ребенок не захочет рассказывать, врач сделает рентген. Он же поможет выяснить, где именно застрял предмет. В зависимости от этого врач попытается достать предмет или специально протолкнет его дальше, чтобы он вышел сам.
Возможно, придется еще несколько дней подряд посещать врача. Он убедится, что предмет движется по кишечнику. Также вытащить предмет могут с помощью эндоскопа. А вот для удаления опасных предметов (батареек, магнитов и так далее) понадобится операция.
Как это предотвратить?
Постарайтесь убрать все мелкие предметы в надежное место. Храните монетки, батарейки, канцелярские принадлежности и магниты в закрытых ящиках, заклейте крышку отсека для батареек в игрушках скотчем. Проверьте, нет ли на игрушках ребенка мелких деталей, которые он сможет оторвать.