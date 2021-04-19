Ребенок проглотил какой-то предмет. Что делать?

Какие симптомы?

Вы быстро заметите, что ребенок проглотил предмет, если он заблокирует дыхательные пути. Из-за этого ребенок начнет задыхаться, часто кашлять и хрипеть.

Когда предмет пройдет глубже, заметить это сразу будет сложнее. Беспокоиться стоит, если ребенка стошнит, он начнет пускать слюни, будет жаловаться на боль в груди и горле, отказываться от еды и давиться. Еще один сигнал - повышение температуры.

Но все эти симптомы указывают и на другие проблемы, поэтому спросите ребенка, не глотал ли он что-то. И срочно обратитесь в больницу.

Стоит ли доставать предмет руками?

Только если вы хорошо видите предмет и легко можете достать его рукой. Засовывать ребенку в горло пальцы вслепую слишком опасно - так вы рискуете протолкнуть предмет еще глубже и закрыть дыхательные пути. Не уверены, что сумеете сами оказать первую помощь? Тогда срочно обратитесь к врачу.



Может ли предмет выйти сам?

Если ребенок полностью проглотил предмет, но у него нет серьезных симптомов, дождитесь, пока предмет выйдет сам со стулом. Это не всегда происходит в тот же день, придется подождать два-три дня. Обязательно проверяйте стул ребенка, чтобы убедиться, что предмет действительно вышел, а его осколки не остались в организме ребенка.



Предмет все не выходит. Что делать тогда?

Если ребенок чувствует себя хорошо, но предмет так и не вышел спустя четыре дня, вам все же лучше сходить к врачу. Предмет, застрявший в организме надолго, может вызвать инфекцию. На это указывают боль в груди, температура и кашель. Но, конечно, лучше не дожидаться появления этих симптомов.



Какие предметы глотать опаснее всего?

Вам нужно срочно обратиться в больницу, если ребенок проглотил батарейки, магниты, иголки, зубочистки, скрепки, серьги, шурупы и другие острые предметы.

Они могут повредить органы ребенка. Магниты притягиваются друг к другу, что приводит к осложнениям. А батарейки вызывают ожог внутренних органов.

В больнице сразу сделают операцию?