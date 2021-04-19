ФОТО И ВИДЕО | Adidas выпустит кроссовки из “грибной кожи”

Он создан на основе мицелия и получил название майло (Mylo). Первыми кроссовками, сделанными из этого материала, станет классическая модель Stan Smith, говорится на сайте Adidas.

Для выращивания грибов используется технология вертикального земледелия, которая увеличивает урожайность, весь процесс занимает около двух недель. Традиционные альтернативы кожи производятся из пластиковых полимеров и не разлагаются. Именно поэтому Adidas и Bolt Threads искали альтернативу, полученную естественным путём.



Компания подчеркнула, что майло может принимать любую форму и цвет. Подошва обуви изготовлена из натурального каучука.

Adidas не сообщил в пресс-релизе, сколько будет стоить обувь. Она поступит в продажу в течение 2021 года.