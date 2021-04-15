Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали архивное фото принца Филиппа с маленьким Джорджем

На раритетном снимке он запечатлен со своим 2-летним правнуком Джорджем, старшим наследником принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которому суждено стать королем.

«Вековая жизнь моего дедушки определялась служением - своей стране и Содружеству, жене и королеве, а также нашей семье, -- написал Уильям. - Я счастлив, что он не только направлял меня своим примером, но и постоянно был рядом в моей взрослой жизни - как в хорошие дни, так и в очень тяжелые. Я всегда буду благодарен за то, что у моей жены было много лет, чтобы узнать моего дедушку, и за доброту, которую он проявлял по отношению к ней».

«Я никогда не буду принимать как должное воспоминания своих детей о том, как прадедушка приехал забрать их на своей повозке и показал им свою заразительную жажду приключений и озорное чувство юмора! - продолжил наследник британского престола. - Мой дедушка был выдающимся человеком и принадлежал к выдающемуся поколению. Мы с Кэтрин продолжим его дело и будем поддерживать королеву в предстоящие годы. Я буду скучать по своему дедуле, но я знаю, он хотел бы, чтобы мы вернулись к работе».