В Эстонии создали книгу для детей 6-10 лет о половом развитии и сексуальной безопасности. Теперь она доступна бесплатно

В 2017 году Союз защиты детей опубликовал книгу “Я принадлежу себе”, цель которой заключается в том, чтобы сформировать у ребенка положительную самооценку и представление о развитии собственного тела, научить его устанавливать и уважать границы. Автор рассказов Юхани Пюттсепп, иллюстрации и оформление от Кристи Кангиласки.

Вошедшие в книгу рассказы рассматривают следующие важные темы: уважение собственного тела, желательные и нежелательные прикосновения, уместный выбор выражений в отношении тела и сексуальности, выражение чувств, половое развитие и сексуальное насилие, беременность и рождение ребенка, можно ли идти куда-то с чужим человеком, соблюдение безопасности в Интернете, жизнь в сводной семье.

К книге прилагается учебный материал, чтобы помочь родителям или специалистам, работающим с детьми, обсудить с ребенком темы, затронутые в рассказах.

Говорят, что все новое — это хорошо забытое старое, поэтому приятно напомнить, что книга, получившая награду за лучший текст с четким сообщением в 2017 году, доступна совершенно бесплатно также в Интернете. Онлайн-версия доступна для чтения и прослушивания через смарт-устройства как на русском, так и на эстонском языках.

...“Хочешь, подниму тебя под самый потолок?” — вдруг спросил мужчина. Киллу не успела ничего ответить или даже подумать, как мужчина обхватил её ладонями и поднял в воздух. “Какая ты красивая девочка!” — сказал строитель. Киллу перепугалась и не могла пошевелиться — словно попавший в ловушку мышонок.

В этой книге собраны истории со счастливым концом из случаев, когда ребенок попадает в неловкую или беспокоящую ситуацию. Книга предназначена в первую очередь для детей 6-10 лет и их родителей.

Веб-версия книги "Я принадлежу себе" доступна по ссылке.



