14.04.2021, 08:05
ВИДЕО | Испанские школьники теперь учатся на пляже(6)
FOTO: NACHO DOCE / REUTERS / SCANPIX
Одна из школ в автономном сообществе Мурсия в Испании перевела младших школьников на пляжное обучение, пишет сайт Новости Mai.Ru. Вместо того, чтобы сидеть в душных классах или дома на дистанционном обучении, преподаватели организовали для учеников уроки на пляже Лос-Ньетос.
Преподаватели начинают готовиться к занятиям в восемь утра — они расставляют на песке парты, стулья и портативные доски, соблюдая положенную социальную дистанцию. Уроки длятся по 20 минут, а в перерывах малыши могут побегать по пляжу. При этом форма одежды и обувь может быть любая.
Отмечается, что школа, переехавшая на пляж, участвует в программе Fresh Air, которая должна помочь детям оправиться после года пандемии взаперти.
При этом, и школьникам, и учителям на пляже все равно нужно обязательно носить маски. Пока в занятиях на свежем воздухе участвуют дети от 6 до 12 лет, пишет Reuters.