ВИДЕО | Испанские школьники теперь учатся на пляже

This school in Spain is trying new ways of teaching as they conduct classes on the beach after a year of remote learning and socially distanced classrooms pic.twitter.com/x9j6QzfwRD — Reuters (@Reuters) April 13, 2021

Преподаватели начинают готовиться к занятиям в восемь утра — они расставляют на песке парты, стулья и портативные доски, соблюдая положенную социальную дистанцию. Уроки длятся по 20 минут, а в перерывах малыши могут побегать по пляжу. При этом форма одежды и обувь может быть любая.

Отмечается, что школа, переехавшая на пляж, участвует в программе Fresh Air, которая должна помочь детям оправиться после года пандемии взаперти.

При этом, и школьникам, и учителям на пляже все равно нужно обязательно носить маски. Пока в занятиях на свежем воздухе участвуют дети от 6 до 12 лет, пишет Reuters.