47 лет вместе: супружеская пара из Таллинна делится рецептом счастливой семейной жизни

Анатолий: После того как я получил высшие разряды и допуски ко всем станкам, мне доверили ремонт мелких станков для намотки троидальных катушек. Там была очень тонкая, буквально ювелирная работа, с которой я хорошо справлялся. После того, как завод больше не смог закупать эти станки, то доверил мне их изготовление. Первые два станка я изготовил самостоятельно. В дальнейшем меня перевели на бригаду по сборке нового оборудования. Бригада была большая, нас было 13 человек: сварщики, слесари, токари. Мы изготавливали новое оборудование. В цех приходили настоящие кипы чертежей — их надо было проверить, раздать все эти чертежи токарям, фрезеровщикам. В первоначальных чертежах было очень много ошибок — приходилось исправлять. Потом получилось так, что наладчик не смог справиться с новым оборудованием, и руководство завода попросило об этом меня. Документация была в диком состоянии: разрозненные куски текста, фрагментарные переводы с немецкого. Но мне удалось разобраться и найти причины неполадок. Я набрал бригаду из молодых ребят, мы быстро всё починили и новое оборудование заработало. После этого я ещё в течение года с ним работал: контролировал, чтобы не было сбоев.

Через какое-то время мне предложили новую сферу деятельности — вакуумное оборудование. Естественно, я его не знал, но так как всё новое было для меня интересно, то я согласился. Вскоре после этого завод стал разваливаться, перестали платить зарплату. Пришлось опять сменить профессию и стать электриком — почитал учебники и всё получилось. До ухода на пенсию, работал в Eesti Energia.