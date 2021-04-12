Я – мама
12.04.2021, 11:05

"Я больше ни на что не годна". Почему в XXI веке женщин продолжают принудительно стерилизовать

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Зишило Длудлу стерилизовали во время третьих родов, но она говорит, что не давала согласия на операцию
Зишило Длудлу стерилизовали во время третьих родов, но она говорит, что не давала согласия на операцию
BBC NEWS
Зишило Длудлу из Южной Африки стерилизовали без ее согласия. Это произошло в 2011 году в больнице во время ее третьих родов. Зишило - одна из многих женщин, которые подверглись принудительной стерилизации в последние 20 лет в 38 странах мира, говорится в специальном докладе ООН о насилии над женщинами.

Принудительная стерилизация исторически использовалась как инструмент евгеники и ассоциировалась с нацистской Германией. Однако последние исследования показывают, что эта процедура не осталась исключительно в учебниках по истории и широко применяется в 21 веке.

“Я никогда бы не согласилась на стерилизацию. То, что со мной сделали — очень жестоко. Теперь я чувствую себя бесполезной и ни на что не годной вещью. Я мертва”, — говорит Зишило Длудлу.

В больничных документах сказано, что она сама подписала согласие на стерилизацию. По словам врачей, женщина уже перенесла два кесаревых сечения, и это стандартная практика в ЮАР предлагать женщинам стерилизацию после третьего кесарева для того, чтобы сохранить их здоровье.

Женщины из уязвимых групп, ВИЧ-инфицированные, неграмотные или живущие за чертой бедности, часто подписывают согласие на стерилизацию, не понимая, что именно они делают

Зишило отрицает, что давала согласие, и считает, что ее принудительно стерилизовали, в том числе потому, что она ВИЧ-инфицирована.

“Такие вещи случаются со многими женщинами. Как правило, речь идет о темнокожих, из бедных сельских районов, многие из которых ВИЧ-положительны. Их просто заставляют подписать форму согласия на стерилизацию во время родов, когда они особенно уязвимы, не объясняя, что именно они подписывают”, — говорит специальный докладчик ООН по праву на здоровье доктор Тлаленг Мофокенг.

Зишило Длудлу и другие женщины подавали жалобы в комиссию по гендерному равенству Южной Африки. Но расследование, проведенное в прошлом году, пока ни к чему не привело. Ведомство публично не признало, что права женщин были грубо нарушены.

Министерство здравоохранения ЮАР не ответило на запрос Би-би-си о комментарии.

Однако во всем мире практика принудительной стерилизации не ограничивается ВИЧ-положительными женщинами.

Например, в отчете Global Public Health описывается случай четырех женщин из числа коренного населения в Канаде, которые заявили, что в период с 2005 по 2010 год их вынудили пройти стерилизацию.

В отчете ООН также приводятся свидетельства того, что цыганских женщин в Чехии, Венгрии и Словакии принуждали соглашаться на стерилизацию во время родов.

Одна из них обратилась за медицинской помощью после сильного кровотечения во время беременности. Ей сказали, что ребенок умер, и что она нуждается в срочном кесаревом сечении. Когда она уже была на операционном столе, ее попросили подписать с трудом читаемую форму, частично заполненную на латыни.

После операции женщина спросила доктора, когда она сможет опять забеременеть. Доктор признался, что во время операции он стерилизовал ее, и только тогда она обнаружила, что форма, которую она подписала в операционной, была ее согласием на проведение процедуры.

Тлаленг Мофокенг говорит, что примеры недобровольной стерилизации встречаются во всем мире, не только в Южной Африке. Кроме того, существующие в разных странах законы по сути легализуют принудительную стерилизацию, не оставляя людям права выбора.

В Японии, например, стерилизация является одним из обязательных условий операции по смене пола для трансгендерных людей. Если они отказываются от стерилизации, им отказывают в операции.

А в Индии государство предлагает финансовые “кнуты и пряники” семьям, в которых не больше двух детей.

Так, в отчете ООН сказано, что людям, не предоставившим справки о стерилизации, индийское правительство отказывало в продуктовых наборах для детей. Или, наоборот, платило по две месячных зарплаты тем, кто соглашался на стерилизацию.

Эксперты называют это дискриминационным стимулированием, которое приводит к тому, что малообеспеченные люди вынужденно соглашаются на необратимые процедуры.

Законодательство Испании и других стран разрешает стерилизацию несовершеннолетних с серьезными нарушениями интеллектуального развития.

В пятнадцати штатах США действуют законы, позволяющие стерилизовать женщин, у которых есть определенные проблемы со здоровьем. “Условием” для стерилизации может стать бедность. В докладе описывается история американки, которая в 2009 году подала в суд иск против больницы, после того, как ее стерилизовали без ее согласия во время кесарева сечения.

Женщина жила на пособие от государства, и часть общественности устраивала митинги в поддержку врачей, считая, что она заслуживает быть стерилизованной, чтобы “не плодить нищету”.

В ООН говорят, что к насильственной и принудительной стерилизации следует относиться как к любой другой форме пытки.

Эксперты организации призывают правительства разных стран пересмотреть законодательство и прекратить использовать стерилизацию как условие получения материальной или медицинской помощи.

“Это грубая и бесчеловечная процедура, унизительная для женщин. Мы не должны допускать, чтобы эта практика оставалась узаконенной и безнаказанной”, — заключает специальный докладчик ООН по праву на здоровье доктор Тлаленг Мофокенг.

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