9 советов, как "сходить" на онлайн-шопинг и не разочароваться

Составьте список необходимого

Определите, что вам нужно. Чем конкретней будет список, тем меньше времени займет поиск.

Используйте фильтры

Так вы сэкономите кучу времени. Алгоритм онлайн-магазина выдаст вам для просмотра только те позиции, которые соответствуют вашему запросу.

Выбирайте уже известные вам бренды

Зная качество, лекало (посадку), соответствие размерной сетке, вы повышаете вероятность "попадания в десятку".

Заказывайте два размера

Свой и на размер меньше. Почему? Потому что в целом мода сейчас очень оверсайзная. В одежде заложен дополнительный объем.

Делайте сразу большой заказ

Да, это замораживает большую сумму на счету, но зато "одним махом" получится закрыть все позиции по списку необходимого.

Также вы не будете тратить лишнего времени на менеджмент нескольких заказов, встречи с курьерами, администрирование платежей и возвратов.

Изучайте описание товаров

Подробно читайте описание товара, состава, особенностей дизайна, посадки (например, slim fit, oversized, relaxed fit). Последние два можно смело брать на размер меньше, если предпочитаете вещи по фигуре.

Сравнивайте параметры модели со своими

Особенно в том случае, если ваш рост составляет 160 см, а модель 175 см, например. Иногда указывается в сантиметрах длина изделия по спинке или внутреннему шву (у брюк и штанов). Это здорово помогает сориентироваться.

Рассматривайте нюансы

Пользуйтесь зумом фото, рассматривайте товар "через лупу", чтобы увидеть все нюансы.

Узнайте условия возврата товара



Заранее узнайте условия возврата товара, чтобы не было такого неприятного разочарования когда возврат "встает в копеечку", а также зафиксируйте сроки возврата.



