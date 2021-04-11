Елизавета II и принц Филипп: история любви длиною в жизнь

"Принц Филипп - единственный в мире человек, который относится к королеве как к простой смертной. Он единственный, кто может себе это позволить", - сказал однажды один из личных секретарей королевской четы.

Их брак был основан на любви. Они сами выбрали друг друга.

Их пути пересекались и раньше, но именно встречу в Дартмутском королевском военно-морском колледже, куда во время визита родители взяли и юную принцессу, можно считать началом их общего будущего.

Лихой 18-летний кадет приглянулся 13-летней принцессе Елизавете, увлеченной игрой в крокет и теннис.

Юношеское увлечение с годами переросло в дружбу, поддерживавшуюся перепиской и редкими визитами в годы войны. Пока он в составе королевского флота служил вдали, принцесса хранила в своей комнате его фотографию.

С самого детства Филипп часто переезжал с места на место: урожденный принц греческий, он вскоре оказался в изгнании, после чего начал кочевать по всей Европе. Он должен был быть совершенно независимым, инициативным и эмоционально устойчивым.

Она выросла в стенах королевского дворца, защищенная от жестокого мира. По складу характера она была сдержанной, застенчивой и вдумчивой. Они прекрасно дополняли друг друга.

Их внук принц Уильям позднее скажет об их союзе так: "Он заставляет ее смеяться, потому что порой его слова, поступки и взгляд на жизнь немного отличаются от ее собственных. Поэтому они и стали такой прекрасной парой".

"По уши влюблен"



Хотя о своих намерениях жениться Филипп говорил уже примерно год, об их помолвке было объявлено только в 1947 году, после того, как Елизавете исполнился 21 год.

Он участвовал в создании дизайна обручального кольца из платины и брильянтов, для которого использовали камни из тиары его матери, принцессы греческой и датской Алисы.

Незадолго до свадьбы принц Филипп написал письмо королеве-матери, в котором уверил, что влюбился в ее дочь полностью и безоговорочно.

