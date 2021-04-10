13-летний школьник услышал крики блогера о помощи и спас его от смерти

Котнуар обратил внимание, что в какой-то момент картинка на стриме пропала. Спустя мгновение подросток услышал крики блогера о помощи. Как оказалось, Джарретт перевернулся на квадроцикле и оказался под транспортным средством, выбраться из под которого самостоятельно у не мог.

У американца не получалось дотянуться до смартфона, поэтому он решил прокричать своим немногочисленным зрителям номер телефона своего дедушки — единственный номер, который он помнил наизусть.

Британский зритель записал цифры и передал телефон своему отчиму, который быстро связался с родственниками Джарретта. В результате мальчика спасли уже через 20 минут после звонка. При падении он получил незначительные порезы и ушибы, его здоровью теперь ничего не угрожает.

Вскоре подростки созвонились друг с другом через зум. Джарретт поблагодарил своего спасителя, после чего школьники, которые живут в разных штатах, договорились когда-нибудь встретиться лично.