Что делать, если вы увидите в соцсетях пост, сообщение или видео на тему мыслей о смерти?

Почти всегда попытке самоубийства предшествуют четкие сигналы. Обычно в социальный сетях люди публикуют фотографии и сообщения о своих делах, особенных моментах с друзьями и семьей, но иногда социальные сети используются, чтобы выплеснуть свои сами черные мысли.

Чтo делать, если ваш друг или знакомый публикует сообщения, указывающие на мысли о возможном суициде или усталости от жизни?

Если вы видите сообщение в социальных сетях и ваш друг или знакомый пишет о мыслах о суициде, о том, что не хочет больше жить, или каким-либо образом дает понять о своем тяжелом состоянии:

Напишите ему сообщение, сообщите, что вы заметили его пост, вам не все равно. Попробуйте понять причину его состояния, поддержите его в том, чтобы найти помощь.

Воспринимайте написанное другом серьезно, выслушайте его и оцените реалистично свои возможности помочь ему.

Если это близкий вам человек, позвоните ему, спросите, что происходит в его жизни и чем вы можете помочь.

Если вы не так близки, найдите близких ему людей, свяжитесь с ними и обсудите, что делать дальше.

Если вмешательство требуется немедленно, сразу же звоните в полицию на номер 112.

Совет можно получить у веб-констеблей www.politsei.ee/et/veebikonstaablid.

Сообщите о таких сообщениях администраторам:

Вы можете обратиться в Lasteabi 24/7 по телефону 116 111, написав по адресу info@lasteabi.ee или с сайта lasteabi.ee/ru.

Оба канала свяжутся с вашим другом и предложат возможности для поиска помощи.

Не сомневайтесь, а действуйте — это может спасти жизнь. Утверждение, что если человек решился на самоубийство, то переубедить невозможно, не соответствует действительности. В случае, когда состояние человека вовремя замечают и оказывают помощь, из этого тяжелого состояния можно выйти частично или полностью.

Помощь помогают получить и э-консультанты сайта Peaasi peaasi.ee/ru/kysi-noustajalt

Больше информации о профилактике суицида — здесь.