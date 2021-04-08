Рецепты
08.04.2021, 20:00

Без вермишели: 5 рецептов вкусных супов для детей

 
Фото автора Lovefood Art: Pexels
Это блюдо популярно в разных странах, в каждой есть свои традиционные рецепты. Но во многих больше всего любят легкий суп на курином бульоне с вермишелью и разными овощами. Его едят и просто так, и верят, что он помогает справляться с простудой. Chips Journal делится подборкой супов, которые точно понравятся детям.

И часто такой суп готовят детям. Для детей его всегда можно сделать немного интереснее, если обычную вермишель заменить на макароны в виде букв. Но если и эта хитрость не помогает убедить ребенка съесть суп, или вам просто надоело его готовить, попробуйте новый и более необычный суп, который понравится детям. Например, один из этих рецептов. Используйте в них мясной или овощной бульон, чтобы разнообразить вкус.

Суп-пицца

Ингредиенты:

  • 4 стакана бульона
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 большая луковица
  • 2 болгарских перца
  • 300 граммов шампиньонов
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 столовые ложки томатной пасты
  • 1 столовая ложка итальянских трав
  • 1 банка томатов
  • ½ стакана сливок
  • 200 граммов моцареллы
  • Зелень


Лук и перцы нарежьте крупно, а чеснок мелко. Грибы нарежьте ломтиками. Разогрейте в кастрюле с толстым дном на среднем огне оливковое масло. Выложите лук и перец, посолите, готовьте до золотистого цвета. Добавьте грибы и готовьте еще примерно десять минут. Добавьте чеснок и томатную пасту, перемешайте и подержите на огне одну минуту.

Томаты очистите от кожицы, разомните вилкой. Переложите их в кастрюлю, залейте бульоном, посыпьте травами, размешайте и кипятите на маленьком огне 20 минут. Влейте сливки, размешайте. Выключите огонь.

Разлейте суп по тарелкам, посыпьте каждую порцию натертой моцареллой и зеленью.

Рисовый суп

Ингредиенты:

  • 4 стакана бульона
  • ½ стакана сырого риса
  • ½ маленькой луковицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 куриная грудка
  • ¼ кабачка
  • ½ моркови
  • ½ стебля сельдерея
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Соль, перец


Мелко нарежьте лук, чеснок, кабачок, морковь и сельдерей. Куриную грудку отварите, разделите вилкой на волокна.

В кастрюле с толстым дном обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета лук. Добавьте остальные овощи и рис, готовьте на маленьком огне пять минут. Переложите в кастрюлю курицу, посолите и перемешайте. Залейте бульоном и продолжайте готовить, пока не сварится рис.


Морковный суп с медом

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки сливочного масла
  • 2 маленькие луковицы
  • 800 граммов моркови
  • 2 столовые ложки меда
  • 2,5 литра бульона
  • Сметана для подачи


Морковь нарежьте крупно, а лук мелко. Разогрейте в сковороде сливочное масло, обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и мед, готовьте пару минут.

Переложите эти ингредиенты в кастрюлю, залейте бульоном, доведите до кипения и готовьте на слабом огне примерно полчаса. Когда морковь станет мягкой, пробейте суп блендером. После этого добавьте специи по желанию.

Суп разложите по тарелкам, украсьте сметаной.

Картофельный суп с розмарином

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 средняя луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 5 крупных картофелин
  • 4 стакана бульона
  • 3 столовые ложки сливочного масла
  • 3 столовые ложки муки
  • 1,5 стакана молока
  • ½ столовой ложки свежего розмарина


Мелко нарежьте лук, обжарьте его на оливковом масле до мягкости. Добавьте нарезанный чеснок и готовьте еще пару минут.

Переложите в кастрюлю, добавьте нарезанный кубиками картофель и бульон. Доведите до кипения. Варите на маленьком огне до готовности картошки, примерно 20 минут. Отложите несколько столовых ложек картошки, оставшийся в кастрюле суп пюрируйте блендером.

В сковороде растопите сливочное масло, добавьте муку и помешивайте пару минут. Влейте молоко, размешайте, кипятите на маленьком огне, пока соус не загустеет.

Перелейте соус в суп, тщательно размешайте. Положите в суп отложенный картофель и розмарин, готовьте на маленьком огне еще пять минут.

Быстрый суп с фасолью

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка паприки
  • 1 помидор
  • 1 луковица
  • 1 морковка
  • Оливковое масло
  • Бульон


Мелко нарежьте лук, обжарьте на оливковом масле до мягкости. Тонко нарежьте морковь и помидор, вместе с фасолью и паприкой добавьте к луку, размешайте и готовьте две минуты.

Переложите смесь в кастрюлю. Залейте бульоном так, чтобы он полностью покрывал остальные ингредиенты. Накройте крышкой и доведите до кипения. Уменьшите огонь и готовьте 15 минут. Добавьте специи по вкусу.

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