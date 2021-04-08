Без вермишели: 5 рецептов вкусных супов для детей
И часто такой суп готовят детям. Для детей его всегда можно сделать немного интереснее, если обычную вермишель заменить на макароны в виде букв. Но если и эта хитрость не помогает убедить ребенка съесть суп, или вам просто надоело его готовить, попробуйте новый и более необычный суп, который понравится детям. Например, один из этих рецептов. Используйте в них мясной или овощной бульон, чтобы разнообразить вкус.
Суп-пицца
Ингредиенты:
- 4 стакана бульона
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 большая луковица
- 2 болгарских перца
- 300 граммов шампиньонов
- 3 зубчика чеснока
- 2 столовые ложки томатной пасты
- 1 столовая ложка итальянских трав
- 1 банка томатов
- ½ стакана сливок
- 200 граммов моцареллы
- Зелень
Лук и перцы нарежьте крупно, а чеснок мелко. Грибы нарежьте ломтиками. Разогрейте в кастрюле с толстым дном на среднем огне оливковое масло. Выложите лук и перец, посолите, готовьте до золотистого цвета. Добавьте грибы и готовьте еще примерно десять минут. Добавьте чеснок и томатную пасту, перемешайте и подержите на огне одну минуту.
Томаты очистите от кожицы, разомните вилкой. Переложите их в кастрюлю, залейте бульоном, посыпьте травами, размешайте и кипятите на маленьком огне 20 минут. Влейте сливки, размешайте. Выключите огонь.
Разлейте суп по тарелкам, посыпьте каждую порцию натертой моцареллой и зеленью.
Рисовый суп
Ингредиенты:
- 4 стакана бульона
- ½ стакана сырого риса
- ½ маленькой луковицы
- 2 зубчика чеснока
- 1 куриная грудка
- ¼ кабачка
- ½ моркови
- ½ стебля сельдерея
- 2 столовые ложки оливкового масла
- Соль, перец
Мелко нарежьте лук, чеснок, кабачок, морковь и сельдерей. Куриную грудку отварите, разделите вилкой на волокна.
В кастрюле с толстым дном обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета лук. Добавьте остальные овощи и рис, готовьте на маленьком огне пять минут. Переложите в кастрюлю курицу, посолите и перемешайте. Залейте бульоном и продолжайте готовить, пока не сварится рис.
Морковный суп с медом
Ингредиенты:
- 2 столовые ложки сливочного масла
- 2 маленькие луковицы
- 800 граммов моркови
- 2 столовые ложки меда
- 2,5 литра бульона
- Сметана для подачи
Морковь нарежьте крупно, а лук мелко. Разогрейте в сковороде сливочное масло, обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и мед, готовьте пару минут.
Переложите эти ингредиенты в кастрюлю, залейте бульоном, доведите до кипения и готовьте на слабом огне примерно полчаса. Когда морковь станет мягкой, пробейте суп блендером. После этого добавьте специи по желанию.
Суп разложите по тарелкам, украсьте сметаной.
Картофельный суп с розмарином
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 средняя луковица
- 1 зубчик чеснока
- 5 крупных картофелин
- 4 стакана бульона
- 3 столовые ложки сливочного масла
- 3 столовые ложки муки
- 1,5 стакана молока
- ½ столовой ложки свежего розмарина
Мелко нарежьте лук, обжарьте его на оливковом масле до мягкости. Добавьте нарезанный чеснок и готовьте еще пару минут.
Переложите в кастрюлю, добавьте нарезанный кубиками картофель и бульон. Доведите до кипения. Варите на маленьком огне до готовности картошки, примерно 20 минут. Отложите несколько столовых ложек картошки, оставшийся в кастрюле суп пюрируйте блендером.
В сковороде растопите сливочное масло, добавьте муку и помешивайте пару минут. Влейте молоко, размешайте, кипятите на маленьком огне, пока соус не загустеет.
Перелейте соус в суп, тщательно размешайте. Положите в суп отложенный картофель и розмарин, готовьте на маленьком огне еще пять минут.
Быстрый суп с фасолью
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка паприки
- 1 помидор
- 1 луковица
- 1 морковка
- Оливковое масло
- Бульон
Мелко нарежьте лук, обжарьте на оливковом масле до мягкости. Тонко нарежьте морковь и помидор, вместе с фасолью и паприкой добавьте к луку, размешайте и готовьте две минуты.
Переложите смесь в кастрюлю. Залейте бульоном так, чтобы он полностью покрывал остальные ингредиенты. Накройте крышкой и доведите до кипения. Уменьшите огонь и готовьте 15 минут. Добавьте специи по вкусу.