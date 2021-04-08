Без вермишели: 5 рецептов вкусных супов для детей

И часто такой суп готовят детям. Для детей его всегда можно сделать немного интереснее, если обычную вермишель заменить на макароны в виде букв. Но если и эта хитрость не помогает убедить ребенка съесть суп, или вам просто надоело его готовить, попробуйте новый и более необычный суп, который понравится детям. Например, один из этих рецептов. Используйте в них мясной или овощной бульон, чтобы разнообразить вкус.