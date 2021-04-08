Раскрыт секрет коротких волос принцессы Дианы

Согласно публикации, Макнайт познакомился с матерью британских принцев Уильяма и Гарри на съемках. Диана спросила у него, что он сделал бы с ее волосами, если бы она позволила ему постричь ее так, как ему хочется. Парикмахер ответил ей, что “полностью бы их отрезал”. “Принцесса немного испугалась и спросила, почему бы мне не сделать это прямо сейчас”, — поделился он.