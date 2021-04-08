Раскрыт секрет коротких волос принцессы Дианы(3)
Согласно публикации, Макнайт познакомился с матерью британских принцев Уильяма и Гарри на съемках. Диана спросила у него, что он сделал бы с ее волосами, если бы она позволила ему постричь ее так, как ему хочется. Парикмахер ответил ей, что “полностью бы их отрезал”. “Принцесса немного испугалась и спросила, почему бы мне не сделать это прямо сейчас”, — поделился он.
По словам парикмахера, в начале 90-х мода кардинально менялась. “Я работал стилистом на множестве съемок и шоу, и в то время короткие стрижки были популярны среди моделей. Мы переходили от объемных причесок из 80-х к резкому, более андрогинному деловому шику 90-х”, — подчеркнул Макнайт.
Отмечается, что после стрижки принцессы Дианы парикмахер стал личным стилистом королевской семьи и проработал с ними с 1990 года до гибели принцессы в 1997 году.