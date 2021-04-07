Дистант, внимание, марш! Какие проблемы создает дистанционная форма обучения и как выйти из ситуации?

Возможное решение. Проблемы со здоровьем (ухудшение зрения, осанки) необходимо фиксировать у врача. Причина лишнего веса уходит корнями в неправильное питание и недостаточную физическую активность. Главная рекомендация родителям – пересмотреть рацион питания семьи. Что же до физической активности, можно начать гулять по вечерам или хотя бы делать дома зарядку. В любом случае, лучше начать с себя и показать пример детям.

Проблема 2. Ухудшение здоровье детей, снижение зрения, проблема лишнего веса. Справедливости ради стоит отметить, что эти проблемы со здоровьем не появились только из-за коронавируса. Исследования 2019 года указывают на то, что треть всех детей Эстонии страдает от лишнего веса или ожирения. Сидение перед компьютерами или экранами мобильных телефонов также не способствовало улучшению зрения. Пандемия и дистанционное обучение лишь обострила проблемы, которые существовали и ранее.

Возможное решение. Пожалуй, самым разумным решением в данной ситуации может стать правильная расстановка приоритетов. Самое важное сейчас - это сохранение физического и душевного здоровья, поддержка внутри семьи. Если ситуация стала невыносимой, например, выросла угроза семейного насилия, то необходимо искать помощь извне. Или, если, раньше у вас не было времени на общение на своими детьми, постарайтесь использовать время вынужденного карантина для того, чтобы выстроить с ними доверительные отношения.

Проблема 1. Дистант разрушил привычный уклад жизни семей. Мы все привыкли, что ребенок утром уходит в школу или в детский сад, а родители на работу. То есть на 5-6 часов ежедневно ответственность за образование, безопасность и питание наших детей несли учебные заведения. Взрослые люди могли спокойно работать и заниматься своими делами. Пандемия разрушила устоявшийся уклад жизни, что привело к стрессу, страху, выгоранию, раздражению, гневу (поставьте нужную эмоцию), снижению успеваемости у детей.

Затянувшаяся пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения продолжают испытывать наше общество на прочность. На личную почту и в комментарии мне пришло много сообщений, в которых родители озвучили свое мнение о дистанционном обучении.

Проблема 3. Десоциализация. Дети замыкаются в себе, утрачивают контакты со сверстниками и разрушаются социальные связи, навыки общения.

Возможное решение. Уже более года дети не имеют возможности регулярно общаться друг с другом в режиме офф-лайн. Не проводятся групповые тренировки, занятия и уроки. Для поддержания навыков социализации на уровне семьи можно только порекомендовать больше общаться с ребенком, обсуждать текущие вопросы, что он прочитал, посмотрел. Опять же надо отметить, что в последние годы дети все чаще общались в социальных сетях и играх, именно в этой среде и происходила большая часть их общения и социализации. Это значит, что нужно уважать право ребенка на общение со сверстниками в сети, но в разумных пределах. Обратная сторона медали – травля. Если ребенок стал жертвой сетевой травли, надо искать помощь. Как себя вести родителям и помочь своему ребенку можно прочитать на сайте https://tarkvanem.ee

Проблема 4. Плохое усвоение материала, сложности с методикой преподавания. Исследования показывают, что очень хорошо дистанционное обучение подходит 30% школьников, еще 30% не видят большой разницы между контактным и дистанционным обучением, а оставшейся трети детей дистант дается очень сложно. Дети с особыми образовательными потребностями также нуждаются в контактном обучении и непосредственном внимании преподавателя. Исследования также указывают на то, что в ходе дистанта у детей образовались существенные пробелы в знаниях