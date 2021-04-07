Дистант, внимание, марш! Какие проблемы создает дистанционная форма обучения и как выйти из ситуации?(2)
Затянувшаяся пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения продолжают испытывать наше общество на прочность. На личную почту и в комментарии мне пришло много сообщений, в которых родители озвучили свое мнение о дистанционном обучении.
Я выделила 5 основных групп вопросов, которые волнуют родителей в связи с дистанционным обучением, и возможные варианты решений этих вопросов.
Проблема 1. Дистант разрушил привычный уклад жизни семей. Мы все привыкли, что ребенок утром уходит в школу или в детский сад, а родители на работу. То есть на 5-6 часов ежедневно ответственность за образование, безопасность и питание наших детей несли учебные заведения. Взрослые люди могли спокойно работать и заниматься своими делами. Пандемия разрушила устоявшийся уклад жизни, что привело к стрессу, страху, выгоранию, раздражению, гневу (поставьте нужную эмоцию), снижению успеваемости у детей.
Возможное решение. Пожалуй, самым разумным решением в данной ситуации может стать правильная расстановка приоритетов. Самое важное сейчас - это сохранение физического и душевного здоровья, поддержка внутри семьи. Если ситуация стала невыносимой, например, выросла угроза семейного насилия, то необходимо искать помощь извне. Или, если, раньше у вас не было времени на общение на своими детьми, постарайтесь использовать время вынужденного карантина для того, чтобы выстроить с ними доверительные отношения.
Проблема 2. Ухудшение здоровье детей, снижение зрения, проблема лишнего веса. Справедливости ради стоит отметить, что эти проблемы со здоровьем не появились только из-за коронавируса. Исследования 2019 года указывают на то, что треть всех детей Эстонии страдает от лишнего веса или ожирения. Сидение перед компьютерами или экранами мобильных телефонов также не способствовало улучшению зрения. Пандемия и дистанционное обучение лишь обострила проблемы, которые существовали и ранее.
Возможное решение. Проблемы со здоровьем (ухудшение зрения, осанки) необходимо фиксировать у врача. Причина лишнего веса уходит корнями в неправильное питание и недостаточную физическую активность. Главная рекомендация родителям – пересмотреть рацион питания семьи. Что же до физической активности, можно начать гулять по вечерам или хотя бы делать дома зарядку. В любом случае, лучше начать с себя и показать пример детям.
Проблема 3. Десоциализация. Дети замыкаются в себе, утрачивают контакты со сверстниками и разрушаются социальные связи, навыки общения.
Возможное решение. Уже более года дети не имеют возможности регулярно общаться друг с другом в режиме офф-лайн. Не проводятся групповые тренировки, занятия и уроки. Для поддержания навыков социализации на уровне семьи можно только порекомендовать больше общаться с ребенком, обсуждать текущие вопросы, что он прочитал, посмотрел. Опять же надо отметить, что в последние годы дети все чаще общались в социальных сетях и играх, именно в этой среде и происходила большая часть их общения и социализации. Это значит, что нужно уважать право ребенка на общение со сверстниками в сети, но в разумных пределах. Обратная сторона медали – травля. Если ребенок стал жертвой сетевой травли, надо искать помощь. Как себя вести родителям и помочь своему ребенку можно прочитать на сайте https://tarkvanem.ee
Проблема 4. Плохое усвоение материала, сложности с методикой преподавания. Исследования показывают, что очень хорошо дистанционное обучение подходит 30% школьников, еще 30% не видят большой разницы между контактным и дистанционным обучением, а оставшейся трети детей дистант дается очень сложно. Дети с особыми образовательными потребностями также нуждаются в контактном обучении и непосредственном внимании преподавателя. Исследования также указывают на то, что в ходе дистанта у детей образовались существенные пробелы в знаниях
Возможное решение. Эту проблему необходимо решать вместе со школой и преподавателями. По окончании этого учебного года министерство образования будет собирать информацию по школам и предлагать меры по заполнению пробелов в образовании. Например, разрабатываются отдельные курсы по предметам. Если анализ ситуации покажет, что, например, курс математики за 7 класс ученик не усвоил, у него будет возможность заново пройти этот курс заочно. Родители не должны выполнять функции школы по обучению своих детей, но они непременно должны информировать руководство школы пробелах в знаниях, которые возникли после дистанционного обучения.
Проблема 5. Недоработаная единая среда онлайн образования, "сырой» ekool, у которого нет выхода на разные платформы, отсутствие единой методики обучения. Для учеников и их родителей (скорее всего, и для педагогов) является проблемой, что учебные материалы доступны на одной платформе, а видео-уроки проходят в другой среде, задания могут высылаться на третью платформу или по емейлу. Родители вынуждены собирать пазлы информации и как-то организовывать расписание для своего ребенка, как личные секретари. Разумеется, ученик младших классов с этой задачей самостоятельно не справится. Все это создает лишнее напряжение, повышается риск пропустить урок или не выполнить какое-либо задание.
Возможное решение. Очевидно, что целесообразно было бы использовать единую платформу, где будет сосредоточена вся необходимая информация для организации дистанционного обучения. Есть необходимость унифицировать систему, чтобы ее правила были одинаково понятны и просты для педагогов, учеников и их родителей. Конечно, за школами и учителями нужно оставлять возможность для импровизации, но они не должны думать, как организовать техническую часть своей работы. Я пошлю отдельный запрос в министерство образования, как они намерены решать проблему отсутствия единой платформы для дистанционного обучения.
Лично я надеюсь, что кризис будет преодолен в ближайшем будущем, мы все снова сможем вернуться к нашей привычной жизни, а дети – за парты в школы. Главное, чтобы мы вышли из пандемии с минимальными, насколько это возможно, потерями и сумели сделать верные выводы, над чем нам надо работать в системе образования.