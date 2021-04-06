Школьные медсестры: о психических проблемах ребенка говорит его изменившееся поведение

С какими же душевными проблемами борются учащиеся? Школьная медсестра Таллиннской Средней Музыкальной школы и Школы Пяэскюла Инга Раудсепп рассказывает о некоторых таких проблемах. “Это касается младшеклассников, страхи которых часто порождаются видеоиграми или фильмами ужасов”, — рассказывает Раудсепп, которая во время контроля здоровья учеников спрашивает последних и об их привычках по части использования разных устройств. “Вот тут и выясняется, что ребенок увидел что-то в телевизоре или в интернете, что начинает тяготить. Даже если речь идет просто о мультиках”, — отмечает Раудсепп, которой дети описывали разных ужасных героев, увиденных в мультфильмах.

По ее словам, COVID еще более углубил психологические проблемы детей и молодежи. “Изоляция часто провоцирует чувство одиночества и беспокойные мысли, и, разумеется, нынешние ограничения и возникающее напряжение также вносят свой вклад в появление различных зависимостей — будь то зависимость от смарт-устройств, алкоголя или других веществ”. Как утверждает школьная медсестра, текущая кризисная ситуация особенно плохо сказывается на подростках, которые и так ранимы и уязвимы по причине изменений, которые сопровождает переходный возраст.

Сейчас общераспространенным является та точка зрения, что нынешние дети испытывают больше душевных проблем, нежели предыдущие поколения. Школьные медсестры SA Tallinna Koolitervishoid Элис Синг Сунар и Инга Раудсепп соглашаются с тем, что сейчас довольно много детей с проблемами. Одна причина заключается в том, что сегодня душевные расстройства диагностируются лучше, чем несколько десятков лет назад. “Я полагаю, что нынешние родители осведомлены куда лучше. Они больше читают, они больше обучаются, также есть множество инфоканалов и темы душевного здоровья все более актуальны, поэтому родители и их дети все чаще признают наличие проблем, расстройств, переживаний. Меньше чувства стыда и больше смелости, чтобы открыть себя и обратиться к специалистам”, — находит Элис Синг Сунар, которая помимо работы школьной медсестрой в Таллиннской школе Сюдалинна, также трудится и сестрой душевного здоровья.

Элис Синг Сунар плюс к этому перечисляет целый ряд разных проблем, которые беспокоят детей в последнее время: “Расстройства сна, переутомление, панические атаки, депрессия и расстройства питания. В школе начиная с осени я вижу все больше молодых людей, которые выглядят тревожнее, чем обычно и часто у таких учеников проблемы со сном, поэтому они переутомлены и понуры. У детей также есть симптомы депрессии и также есть те, которые и так пытаются контролировать напряжение, которое свойственно подростковому возрасту, с помощью питания”. Как подтверждает школьная медсестра, среди учащихся есть как те, кто ограничивает себя в питании, так и те, кто напротив — переедает. “Ограничение питания дает ощущение, что у человека что-то находится под контролем и в его власти. Переедание также дает на какое-то время удовлетворение и хорошее ощущение, но лишь на короткое время. После очередной дозы еды возникает чувство сожаления и самообвинения, что часто ведет до рвоты”.

Инга Раудсепп добавляет, что нередко за пищевыми предпочтениями детей стоит глобальная проблема. “Современные очень чувствительны в отношении распространенной в мире позиции по защите животных и поэтому они выбирают веганство. Чаще всего я вижу это среди девочек 7-8 классов. Так что свою роль в этом играет и известное влияние ровесников, и не всегда речь идет именно о проблемах душевного здоровья”.

Ребенку нужна настоящая жизнь

У каждого человека — в том числе и у детей — в жизни бывают плохие дни и трудные периоды. Когда речь идет просто о временных явлениях, а когда родителям нужно стать более бдительными? “Основными признаками, которые указывают на то, что уже нужно искать помощи, могут, например, быть: односложные ответы, проблемы с концентрацией внимания, изменения аппетита и привычек в питании, вспышки ярости и гнева, частые приступы плача, подавленность, тревожность, самоповреждение (селфхарм), ухудшение гигиены, трудности в обучении”, — перечисляет Элис Синг Сунар.