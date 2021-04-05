Организатор конкурсов красоты: Когда едешь вдоль набережной Таллинна, прямо завидуешь сам себе
Расскажите о своем детстве и юности.
Я родилась в Таллинне, восьмого числа, восьмого месяца, в восемь утра и восьмимесячной. Выросла я в Ласнамяэ, училась в 48-й средней школе — прекрасной и творческой. У нас был театральный кружок, ритмика, музыка. Кстати, я закончила музыкальную школу по классу фортепиано, пела в хоре, была даже его старостой. А руководителем хора была замечательная Зоя Гор, которая сейчас является организатором больших концертных программ, привозит Киркорова и Пугачеву. В общем, росла я в “большой творческой семье”.
Как вы попали в профессию?
Я очень странно пришла к этой работе, это всегда было моим хобби. Вокруг все говорили, что это должно было перерасти в полноценную работу, но я до последнего про это не думала. Однако сейчас это — одна из моих основных работ.
Мое первое образование — таллиннский медицинский техникум по специальности “медсестра”, после окончания работала в онкологии. Однако творчество занимало все мое свободное время, поэтому хотелось чего-то другого. Уже в детском саду я пыталась организовывать первые мероприятия, в четвертом классе я организовала первый карнавал, а далее по жизни меня не отпускали мысли о творчестве, поэтому я пошла учиться. Я закончила университет — сначала Евроуниверситет, потом Евроакадемию по специальности бизнес-управление, специализация у меня была управление культурой. Это мне очень многое дало — еще во время обучения в университете я начала заниматься более обширными мероприятиями. Я организовала на первом курсе Русский карнавал, который уже более 15 лет проходит в Таллинне.
Каждый фестиваль и каждый конкурс приносят новые знакомства, приходят новые люди, приезжают с разных стран. И конечно, после каждого конкурса красоты или каждого фестиваля остается какое-то особенный след от каких-то участников. Есть те, кто принимает участие уже на протяжение многих лет. Вообще, конкурсы красоты — очень непредсказуемы. Наверное, я много времен трачу на их проведение, потому что они на самом деле честные, искренние и открытые. Когда-то передо мной стояла нелегкая задача: как же сделать так, чтобы выбор победителя был действительно справедливым? В итоге я взяла обычную балльную систему, то есть, мы доверились калькулятору. Может быть, это не совсем правильно, но у нас есть члены жюри, которые выставляют баллы. С другой стороны, судьи тоже могут судить по-разному, но на мой взгляд, эта система — самая честная из возможных, когда все члены жюри выставляют свои оценки, потом собираются бланки и идет подсчет баллов. На самом деле, бывает такое, что одна участница явно выделяется, и кажется, что именно она должна победить. Это даже всем членам жюри очевидно. А другая участница с ней конкурирует — видно, что она тоже стремится победить. И бывает, что складывается ситуация, когда лидирующая девушка набирает максимальный балл “10” у всех экспертов, кроме, например, двоих, которым она в чем-то не очень понравилась, и эти члены жюри ставят ей “5”. А девушка, которая идет второй стабильно набирает “9” у всех и в итоге побеждает.
Какие эмоции испытывают конкурсантки чаще всего после конкурса?
Все реагируют по-разному, кто-то плачет, кто-то радуется. Хоть все и говорят, что они приходят на конкурс только ради самого участия, в душе мы же все хотим победить в этой жизни. У меня в конкурсе с детства участвовала наша знаменитая модель Карина Каока. В начале она не выигрывала, а потом получилось так, что с начиная с третьего года она победила во всех конкурсах — настолько она яркая. Приходилось даже иной раз скрывать, что она участвует, потому что все боялись с ней соперничать.
Так что иногда из-за таких вещей приходится даже отказывать. В прошлом году к нам на конкурс поступили три заявки — мне пришлось отказать всем троим претенденткам. Я объяснила им “вы настолько яркие, что я боюсь, что остальные не захотят участвовать вместе с вами”.
Какое мероприятие, организованное вами, кажется вам наиболее успешным, масштабным?
Международный фестиваль сценических искусств Balt Prix — он уже до такой степени разросся, что некоторые звезды (не буду называть имен) сами предлагают свои кандидатуры, чтобы приехать из России и других стран и быть на фестивале почетными гостями или членами жюри.
Но вообще, наш фестиваль немного не о том — он о дружбе людей, различных национальностей и народов. У него очень добрая атмосфера, после участия многие продолжают поддерживать теплые дружеские отношения с нами и между собой. Мы так со многими сдружились и ездим к ним в разные страны.
Есть ли у вас планы, что вы сделаете после открытия границ?
После открытия границ мы поедем в Израиль, потому что к нам оттуда приезжали замечательные коллективы и участвовали в наших фестивалях. Мы настолько сдружились, что нас посещали представители мэрии города Ашкелона, и мы собираемся сделать большой фестиваль в Израиле, поедем туда. Также мы сдружились и с белорусами, нас и они приглашают.
Кем бы вы были, если не организатором мероприятий?
Если бы я не была организатором мероприятий, я бы хотела быть многодетной мамой. Я, наверно, немного жалею сейчас, что у меня только две дочери. Я очень люблю детей, люблю с ними общаться на равных — он тих столькому учишься. Поэтому я была бы самой счастливой на свете, если бы я была многодетной мамой.
Также у меня был опыт съемок в кино, это было 15 лет назад, я снималась в короткометражном фильме, играла русскую женщину эстонского мужа, и мне главный герой продавал пылесос. Я, конечно, была поражена, насколько это тяжелая профессия — ведь очень многие хотят быть артистами и сниматься в кино. А я же никогда не думала об этом и снялась случайно — срочно нужно было найти эксцентричную девушку, и нашли меня.
Как вы восстанавливаете силы после проведенного мероприятия?
После каждого мероприятия мне действительно нужно восстановиться. Я люблю ездить к морю — всегда после каждого большого мероприятия я обязательно еду гулять за Таллинн.
Не важно, какое это время года — я очень люблю море и эстонскую природу. Вообще, я очень люблю Эстонию и не понимаю, как многие живут где-то, где нет моря. Я не представляю даже, как так можно. Мне кажется, мы — особенные, потому что мы живем здесь.
Когда едешь вдоль набережной Таллинна, прямо завидуешь сам себе, потому что видишь красивый силуэт города, море, белые кораблики. Именно поэтому я очень восстанавливаюсь от моря, вода меня очень успокаивает.
Также люблю скандинавскую ходьбу — когда возникают сложные переплетения на работе или в жизни, я всегда восстанавливаю силы с помощью прогулок по Таллинну — благо у нас сейчас много пешеходных дорожек. Можно пойти из Ласнамяэ в Ыйсмяэ, из Ыйсмяэ в Мустамяэ, такие прогулки — мой любимый способ отвлечься.
Как вы относитесь к современной молодежи?
Мне кажется, что поколение, которое растет сейчас — очень замечательное и интересное. Я сужу не только по своим детям — у меня две дочери, но и по окружению. Сейчас они очень умные, многие стремятся быть отзывчивыми, добрыми и чуткими к пожилым людям и друг другу. Сейчас часто поднимается тема того, как они выясняют отношения, “гнобят” друг друга. Я — советский человек, росла в советской школе. Нас учили доброте, любви, отзывчивости. Как говорил мой папа, “эстетического и этического воспитания не хватает современному поколению”. И мне кажется, сейчас они очень тянутся к этому и очень стремятся. В данной ситуации, когда обучение дистанционное, им сложно общаться друг с другом. У многих накалены нервы, какую-то нагрузку выносить все сложнее. Но я все равно верю, что люди все добрые, отзывчивые, мне очень хочется верить в это. Но безусловно, детям и молодежи сейчас требуется помощь взрослых, чтобы они раскрылись, были более инициативными.
Многие родители осуждают то, что их дети много времени проводят в интернет-среде. А где же они еще должны находиться? Ведь сейчас вся жизнь — в интернет-среде, ведь там находятся и взрослые, и пожилые люди, а не только молодежь.
Какие бы вы советы дали молодежи?
Не опускать руки: когда что-то не получается, уметь самим поднять себе настроение, быть счастливым и радостным. В любой ситуации, какая бы она сложная ни была, всегда есть выход — чтобы чего-то в жизни достичь и с чем-то смериться тратится одна и та же энергия. Поэтому есть смысл подняться и чего-то достичь, даже если кажется, что все пропало, жизнь закончена и ничего не получается. На самом деле, самое замечательное время — молодость, когда ты все можешь, здоров и счастлив. Даже если тебе что-то не нравится, всегда можно что-то поменять, найти счастливые нотки в каждом дне.
Разговор состоялся в рамках проекта ”Stories of hard workers through the eyes of youth”, организованного НКО Ласнаидея, молодежным центром Ласнамяэ совместно с Британским советом.