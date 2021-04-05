Принц Филипп спас честь девушки с помощью английской булавки

Сюзанна Константин (Susannah Caroline Constantine) сейчас известная британская журналистка и ведущая шоу What Not To Wear (аналог нашего “Снимите это немедленно”) в возрасте двадцати лет попала в неприятную ситуацию, связанную с одеждой.

В середине 80-х годов она встречалась с Дэвидом Армстронг-Джонсом, виконтом Линли, сыном принцессы Маргарет. Дэвид пригласил свою девушку на ужин в Виндзорский замок. Ради такого случая она надела чудесное платье от Valentino, из нежного белого крепа с тонкими бретельками, изящно скрещенными на спине. Такое платье не предполагало наличие бюстгальтера.

– Я была на ужине в Виндзорском замке и сидела между принцем Филиппом и, кажется, принцем Эдвардом, на мне было красивое платье, которое мне купил мой папа, — вспоминала Сюзанна в интервью ВВС.

– Я ничего не заметила, как принц Филипп повернулся ко мне и как бы взглянул на мою грудь. Я подумала:

“Что, черт возьми, он делает?””

Вероятно принц Филипп думал о том же самом, потому что развязка ситуации оказалась неожиданной для гостьи.

“Тут я поняла, что бретельки порвались, и моя грудь была практически выставлена ​​на всеобщее обозрение. Подоспел дворецкий с английской булавкой, и мой скромный вид был возвращен”.

Оказалось, что за несколько секунд до аварии, принц Филипп успел сделать знак дворецкому, а тот поспешил на помощь гостье с английской булавкой.

– И сейчас день мне неизвестно, видел ли это кто-нибудь ещё. Потому что никто не сказал ни слова. Но я-то, черт побери, заметила, и вечно благодарна внимательному джентльмену, который пришёл мне на помощь.

Платье она сохранила. Злополучный наряд по-прежнему висит в шкафу, дожидаясь, когда дочери ведущей до него дорастут. Её дочкам — Эсме и Сеси тоже скоро исполнится двадцать и у них будет шанс приятно поразить какого-нибудь принца или герцога.