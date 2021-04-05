Она стала первой женщиной-капитаном в Египте. А потом поползли слухи, что она заблокировала Суэцкий канал

И практически сразу в интернете появились слухи о том, что виновата в произошедшем Марва. Когда она заглянула в телефон, то очень удивилась.

"Я была шокирована", — говорит 29-летняя Марва, первая женщина из Египта, работавшая капитаном на судне.

В тот момент, когда контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал, Элселехдар находилась за сотни километров оттуда, в Александрии, будучи первым помощником капитана на судне "Аида IV".

"Аидой IV" владеет египетское ведомство по морской безопасности, она доставляет продовольствие на маяк в Красном море. На этом судне также обучают кадетов из Арабской академии наук, технологий и морского транспорта (ААНТМТ), которой руководит Лига арабских государств.

Слухи о том, что за инцидентом в Суэцком канале стоит Марва, стали распространяться из-за поддельного скриншота новостной статьи, якобы опубликованной англоязычным ресурсом Arab News. Фейковый заголовок гласил, что Элселехдар имела непосредственное отношение к произошедшему с "Эвер Гивен".

Пользователи "Твиттера" и "Фейсбука" делились этим изображением десятки раз. В "Твиттере" даже появилось несколько фейковых аккаунтов от имени Элселехдар, где также утверждалось, что она связана с "Эвер Гивен".

В основе сфабрикованного изображения была настоящая история Arab News, опубликованная 22 марта. В ней Элселехдар рассказывает изданию, как ей удалось построить карьеру в "мужской" судоходной индустрии и стать первой женщиной-капитаном в Египте.

Марва Элселехдар рассказала в интервью Би-би-си, что понятия не имеет, откуда появился этот скриншот и кто стоит за ложными слухами.

"Я подумала, что, может быть, на меня нападают, потому что я успешная женщина в этой индустрии или потому что я египтянка, но я точно не знаю", — говорит она.

Женщины сейчас составляют всего 2% от всех сотрудников судоходных компаний в мире, согласно данным Международной морской организации. Марве и раньше было непросто делать карьеру.