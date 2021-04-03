Напуганная эстонская мама — собаководам: “Правило 2+2 в отношении ваших собак и моих детей действует всегда, так что держите своих псин на коротком поводке!”

“Не знаю, оскалила ли эта собака зубы оттого, что улыбалась солнечному весеннему дню, или от недовольства, но это внезапное знакомство в любом случае было неприятно. Я и сама оцепенела. Приветливая хозяйка собаки была уже тут как тут и прокричала моему 4-летнему ребенку классический совет всех собаководов: “Не бойся, он не кусается, он просто хочет тебя понюхать, просто остановись и позволь ему сделать это”. Ребенок так и сделал, но сам, пока собака его обнюхивала, плакал и дрожал.

Что?! Почему незнакомый мне человек думает, что его собака может обнюхивать моих детей? Я постаралась сдержать свои эмоции и спокойно сказала, что в публичном месте собаку нужно держать на поводке. “Но она никого не кусает, никогда не кусала”, — довольно типично извинялась владелица собаки.

Но мне все равно! Я не люблю, когда незнакомые собаки обнюхивают и пугают моих детей. Похоже, между собачниками и другими людьми существует большое недопонимание. Мне показалось, что женщина обиделась на меня. Для нее, должно быть, стало неожиданностью, что не все в восторге от ее собаки и не хотят близко с ней контактировать.

На пешеходно-велосипедных дорожках в эти дни полно людей. В то время как люди без домашних животных держатся на разумном расстоянии друг от друга, к сожалению, к владельцам собак и их питомцам это часто будто не касается.

Странно, но это относится и к собакам на поводках. Снова и снова встречаю на дорожках собак на поводке, чей хозяин считает, что нет ничего страшного в том, что его собака уткнется носом мне в штанину. Либо собака на длинном поводке спокойно бегает от одной обочины к другоий, а люди должны с уважением отходить и пропускать ее.

С огромной благодарностью смотрю на собаководов, которые уже издалека замечают идущих навстречу людей и внимательно следят за своей собакой. К счастью, такие тоже есть!

Меня также удивляет, что люди не склонны сообщать в полицию, когда на них нападает собака! Время от времени в местных группах в Facebook люди делятся неприятными ситуациями, когда собака рвет одежду или оставляет укусы и царапины на коже. Как ни странно, я никогда не замечала, чтобы им в комментариях предлагали сделать заявление в полицию".