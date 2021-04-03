Nike выиграла суд у создателей "сатанинских" кроссовок с человеческой кровью. Но они все распроданы

Впрочем, вся партия в 666 пар была распродана еще в понедельник - меньше за чем минуту, как уверяют авторы "Сатанинской обуви", бруклинская организация художников MSCHF и рэпер Lil Nas X.

Кроссовки созданы на основе Nike Air Max 97 и продавались за 1018 долларов.

В авторском варианте пузырьки воздуха в подошве заполнены чернилами, смешанными с каплей человеческой крови. Кровь добровольно сдали члены арт-коллектива.

На шнурках кроссовок подвешена бронзовая пентаграмма, а сбоку красуется надпись "LUKE 10:18" - отсылка к строчке из Евангелия от Луки "Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию".

Nike обвинила коллектив в незаконном использовании товарного знака. Компания подала иск в суд Восточного округа Нью-Йорка, и судья принял решение временно запретить коллективу MSCHF продавать эту коллекцию. К Lil Nas X Nike претензии не предъявляла.

Черно-красные кроссовки были выпущены в продажу в понедельник, спустя три дня после дебюта новой песни Lil Nas X на платформе YouTube.

В видеоклипе на эту песню, которая называется Montero (Call Me By Your Name), рэпер спускается по шесту для стриптиза из рая в ад, а на ногах у него - "сатанинские" кроссовки.

В каждой подошве этих кроссовок содержится 60 кубических сантиметров красных чернил, в которые примешана одна капля крови.

Компания Nike потребовала снять "сатанинские" кроссовки с продажи и запретить коллективу дальнейшее использование логотипа Nike.

"MSCHF и их неправомерно созданная "Сатанинская обувь" могут посеять непонимание и создать ошибочные ассоциации между продуктами MSCHF и Nike. Более того, уже есть свидетельства существенного непонимания и размывания бренда на рынке, включая призывы бойкотировать Nike в связи с выпуском "Сатанинской обуви", основанные на уверенности, что этот продукт был выпущен с согласия Nike", - говорится в иске компании.