Девушка, которой бывший муж из ревности отрубил руки, снова станет мамой

“В ближайшем будущем нас станет на одного больше. Надеюсь, вы искренне порадуетесь за нас, поднимете бокальчик рассола и закусите соленым огурчиком!“ — написала она.

Подписчики 28-летней Грачевой, которая с недавних пор стала ведущей шоу “Близкие люди” на канале “Россия 1”, поздравляют ее с грядущим пополнением.

Маргарита ранее была замужем за Дмитрием Грачевым, в браке с которым родила двух сыновей.

В 2017 года в семье произошла трагедия — мужчина в приступе ревности вывез Маргариту в лес, долго истязал ее и отрубил кисти рук. Врачам удалось пришить на место левую кисть, а на правой руке Маргарите установили бионический протез. По итогам судебного разбирательства Дмитрий Грачев был приговорен к 14 годам тюремного заключения.

В 2020 году девушка во второй раз вышла замуж.