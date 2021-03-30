Спорт, минеральная косметика и позитивное мышление. Секреты красоты эстонской звезды Элины Нечаевой

Элина Нечаева, певица



— Ощущать себя красивой и ухоженной важно для каждой девушки, особенно когда работа связана со сценой. Помимо хорошего пения хочется и выглядеть хорошо перед публикой.

И для этого хожу раз в месяц на уход за волосами, чтобы они смотрелись ухоженными и здоровыми с любой укладкой. Меня радуют аккуратные ногти, особенно когда подобран цвет маникюра, подходящий к костюму и образу.

Для меня важно регулярно ходить к косметологу на чистку лица. Чтобы поддерживать кожу в хорошем тонусе, посещаю салон NanoAsia, где делают приятную корейскую омолаживающую процедуру. А также наношу на лицо качественную минеральную косметику без химии.

Очень важную роль в моей жизни играет спорт. Стараюсь каждый день заниматься в тренажерном зале. Плюс прогулки быстрым шагом на свежем воздухе на природе, ну и, конечно, утренняя разминка. Периодически хожу на спортивный массаж, чтобы избавиться от зажимов и накопившегося стресса.

Но считаю, что настоящая красота начинается в организме не снаружи, а изнутри. Человек с хорошими мыслями и доброй душой излучает необычайную красоту. Стараюсь мыслить позитивно и излучать хорошую энергию. И поднять настроение всегда помогает хорошая музыка, спорт и уход за собой.

Статья опубликована в журнале JANA Luxury. Если вам понравилась статья, и вы хотели бы бесплатно заказать следующий номер журнала, это можно сделать здесь. Закажите бесплатно JANA Luxury!