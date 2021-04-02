“В душе я все ждала, что нас однажды застукают, закидают помидорами или вызовут полицию”. Как аутизм у ребенка меняет взгляд на мир — история Анны и ее сына Камиля из Таллинна

Позднее я пыталась соскочить со скользкой дорожки нарушителя спокойствия, пробовала пойти другой дорогой, но сын быстро решил, что это будет его ритуалом.

Перед каждым уроком музыки мы стали заглядывать к этому дому. Со стороны крики на улице выглядели очень неприлично, дико и в душе я всё ждала, что нас однажды застукают, закидают помидорами или вызовут полицию. Во мне боролась заботливая мать, которая помогает ребенку развивать речевые навыки, и добропорядочный гражданин, уважающий право каждого поспать в субботу утром.

Он начал выдавливать из себя все доступные шумовые эффекты, отдельные звуки и слоги, наслаждаясь, каким приятным басом они возвращаются вместе с эхом! Я обрадовалась неожиданной находке, так как Камиля на занятиях было не уговорить повторять что-то полезное за логопедом. Его речью в те годы было свободное музицирование на пианино: и ни звуки, ни слова сына не интересовали.

Город по выходным спал. Ни машин, ни людей. Идеальная тишина. В центре Таллинна наш путь пролегал через тихие дворики со старыми домами. Мы проходили мимо единственного современного здания, с которого эта история и началась. Случайно сын обнаружил, что въезд на парковку дома обладает свойствами рупора и усиливает все звуки в несколько раз, как волшебный микрофон.

Я сама считала ноты китайскими иероглифами, поэтому надеялась только на профессионалов. Каждую субботу мы вставали ни свет, ни заря, чтобы бежать на музыку к нашей первой учительнице Валерии в Академию музыки и театра.

Мой сын Камиль не говорил практически до 7 лет, но всегда любил музыку. Дома на синтезаторе он играл то, что не мог выразить словами. Возвращался с прогулки и сразу за инструмент, не раздеваясь, чтобы быстрее “выговориться”. Музыка — это была вся его речь. То, что кажется так прекрасно и красиво со стороны, в жизни очень мешало начать говорить словами.

“Мы с ребёнком полюбили дурачиться каждое субботнее утро, когда все нормальные люди спят. Казалось, что это бесполезная случайность и глупость. А потом всё обернулось иначе…

При аутизме весь день состоит из последовательного набора действий, который лучше не нарушать. В нашей ситуации зависимость была простая. Если хочешь, чтобы музыкальное занятие прошло спокойно, надо по дороге в любую погоду обязательно пять минут побаловаться в “волшебный микрофон”.

Мы купили для домашних тренировок несколько микрофонов, пульт звукорежиссёра с возможностью включать эхо и другие эффекты. Мы открыли множество других мест в городе, где прекрасная акустика и можно, никому не мешая, наслаждаться силой своего голоса. Только ритуал не уходил.

Через год или два я расслабилась. Поверила, что у всех местных жителей ангельское терпение и прекрасный аппетит. Они съедают все помидоры свежими и нет гнилых, которыми можно нас закидать.

Откуда в то субботнее утро появился мужчина я не видела, но сразу поняла, что он нас поджидал. Сын непредсказуемо ведёт себя в конфликтных ситуациях, я замерла, пытаясь просчитать варианты своих действий. Он поздоровался с акцентом, но на русском. Я удивилась, откуда он знает, что мы русские. Обычно с незнакомыми людьми в Эстонии все говорят на эстонском “Tere”. Потом спохватилась, он же нас ждал! Значит слышал не раз и всё про нас знает.

Я сникла. Худшие опасения накрыли. В голове я уже продумывала оправдательную речь нашему бессовестному поведению, не слушая, что начал говорить мужчина.

А он сказал и ушёл. Больше я его никогда не видела и ответить ничего не успела.

В Эстонии не принято разговаривать с незнакомыми людьми, вот просто совсем и никогда. В автобусе, на остановке, в магазине, в очереди у врача — полное молчание. Я приехала в эту страну во взрослом возрасте и такая местная особенность сначала меня пугала, но потом стала нормой, и я привыкла. Может быть, ещё и поэтому я не смогла ничего ответить на неожиданные откровенные слова мужчины:

“Мы живем в том доме напротив. У нас окно всегда приоткрыто и хорошо Вашего сына слышно. Мы уже привыкли и ждем его каждую субботу… А у нас с женой дочь. Единственная. Взрослая уже. После школы уехала в Финляндию. Говорит там уровень жизни выше. Мы не возражали. А теперь у нее рак… Мы уже несколько лет боремся, всё испробовали… Скоро будет операция. Врачи сказали, что никаких шансов. Но дочь хочет операцию, потому что просто ждать … устала! И мы устали… Вот только Ваш сын. Его голос. В нем столько радости! Можно его конфеткой угостить? Не ест? Не любит? Жаль, у меня ничего другого нет. Я пойду тогда…”

Я и сейчас не знаю, что можно было бы ответить.

Нет слов.

Единственное, с годами, подобных историй с сыном накопилось уже много, и я убедилась, что это не случайность.

Не я опекун ребёнка с особыми потребностями, который ничего не может сам, а это сын пришёл в нашу жизнь, чтобы показать, научить, заметить невидимое”.

После этого случая, признается Анна Фаттахова, она стала более внимательно относиться к выбору сына, его мнению о других людях, и даже саму “тренировку голоса” они с Камилем стали развивать целенаправленно. Как именно — Анна подробно рассказывает на своем канале в “Яндекс.Дзен”.

Если вы воспитываете ребенка с аутизмом в Эстонии и хотели бы поделиться своей историей, присылайте ваши рассказы на адрес ajakirijana@ekspressmeedia.ee.