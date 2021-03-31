ФОТО | Экологично и модно: как выглядят пальто, шубы, куртки и шляпы из конопли

Изделия из конопляного меха теплые и "дышащие". Они пахнут травой и мягкие на ощупь. Основательница фирмы DevoHome Оксана Дево говорит, что такой мех и в носке ведет себя превосходно. Но есть и другие плюсы.

"В чем отличие конопляного меха от синтетического? Все очень просто. Это материал растительного происхождения, полностью биоразлагаемый, причем довольно быстро. Новинка - конопляный мех на хлопковой основе", - рассказывает Оксана Дево.

Техническая конопля, из которой производится текстиль, выращивается без пестицидов и гербицидов.

"Этот материал очень приятный на ощупь, когда с ним работаешь, кроишь, или шьешь. Такое ощущение, что он не вызывает аллергию, как синтетика. Разница большая. Получаешь эстетическое удовольствие от работы с этой тканью", - делится своими впечатлениями портниха Галина Зельдич.

Компания DevoHome сотрудничает с украинскими дизайнерами и предлагает клиентам пальто, шубы, куртки и шляпы.

Экологически чистый материал произвел фурор на подиумах Украинской недели моды.

"На самом деле, глобальный тренд - так называемая круговая мода. Речь идет об использовании имеющихся в наличии ресурсов и материалов как можно большее число раз. Конопля обладает всеми характеристиками для замкнутого цикла производства", - отмечает глава департамента по связям с общественностью Ukrainian Fashion Week Дарья Марусик.

Круговая модель позволяет уберечь от загрязнения окружающую среду. Что касается конопли, в будущем она вполне может полностью заменить животный или синтетический