Осторожно, гадюки! Мать 8-летнего мальчика из Эстонии, укушенного змеей: "Он сказал, что не ненавидит гадюк, и счастлив, что не умер"

“Там нас ждал осмотр на ресепшене, затем — ожидание в пустом кабинете, потом нас отправили забирать куртки из гардероба и оставили ждать за дверью. Мы просидели минут 20, перед нами, в том числе, прошел 16-летний молодой человек с вывихнутым пальцем. Когда ребенок начал терять сознание, нас спросили, зачем мы здесь. Когда я сказала, что ребенка укусила гадюка, все быстро закрутилось — оказалось, что мы “потерялись”, и никто ничего про нас не знал, в компьютере тоже не было данных”, — рассказывает мать.

“Мы вызвали скорую помощь, но были готовы и сами поехать в больницу, однако в центре тревоги не могли сказать, какая клиника может нас принять, потому что сейчас каждый пациент считается потенциально больным коронавирусом. Затем у ребенка добавились боли в животе, глаза будто закрывались сами собой. 45 минут спустя приехала скорая помощь”, — вспоминает Сигне тот тревожный день. Когда приехала скорая помощь, ребенка сначала осмотрели в машине, а затем повезли в больницу.

“К сожалению, сейчас скорая помощь едет дольше, чем обычно, потому что врачи должны надевать защитные костюмы, а это требует времени. Я читала, что укус гадюки не является чем-то настолько ужасным, и никто в Эстонии никогда не умирал от этого, что меня очень обнадежило. Но когда лицо у ребенка стало серым, губы посинели и он спросил, можно ли ему лечь поспать, я испугалась”, — мамаСигне также вспоминает, что у сына начались вспышки света перед глазами, которые чередовались с потерей зрения.

“Нет, это произошло не в лесу, а в нашей родной деревне, среди домов. Одной рукой сын что-то поднимал с земли, его другая рука была опущена и яркие белые зубы свернувшейся клубком гадюки размером с ладонь внезапно блеснули у большого пальца детской руки. К счастью, гадюка немного промахнулась и укусила Сандера только одним зубом”, — рассказывает мама 8-летнего сына, которая также реально ощутила, как коронавирус повлиял на работу медицинской системы, но, благодаря приверженности врачей и медсестер все обошлось, за что семья очень благодарна.

К счастью, наконец, через два часа после укуса ребенку перевязали руку. “Врачи решили, что ему не стоит ходить. Его уложили, и дальше перевозили в инвалидной коляске. Но прежде чем положить сына в больницу, врачи должны были убедиться, что у нас нет коронавируса. Нас отвели в кабинет, где мы сдали тест на коронавирус и анализ крови. Спустя еще час ожидания, мы попали в палату. К тому времени уже был готов результат анализа крови. Уровень кислорода и кровяное давление у Сандера были опасно низкими, но, к счастью, его уже ждала приготовленная кровать”, — рассказывает Сигне.

“Кислород, болеутоляющее, гормональные препараты, физиологический раствор для выведения яда, лекарства от аллергии — я точно не помню все, что ему вводили”, — говорит мама, вспоминая, что около 19.00 начались первые приступы боли. “Боли начались не постепенно, в нарастающем режиме, а внезапно, как будто ударился локтем. Поскольку Сандер — самый храбрый мальчик в мире, он корчился в постели, стиснув зубы, периодически вскрикивая, что живот болит, как будто кто-то его режет, но при этом не проронил ни слезинки. Конечно, все понимали, что ему было ужасно больно, поэтому ему дали дополнительные обезболивающие”, — рассказывает мама. Приступы боли в разных местах повторялись каждые 3-4 часа и до следующего полудня.

“Ночью мы заметили, что кисть руки сильно опухла, кроме того, вся рука до груди посинела. По словам врача, это из-за того, что под воздействием яда гадюки разррушаются красные кровяные тельца — эритроциты. На третий день боли больше не было, и уровень кислорода был в норме”, — с облегчением говорит Сигне, которой два дня подряд пришлось снимать отек на руке своеuго храброго мальчика с помощью пакетов со льдом — чтобы не дошел до шеи.

“Просто невероятно, как много ребенок может вытерпеть на протяжении нескольких дней, и при этом не ныть. Он активно сотрудничает и даже пытается приветливо улыбаться. Когда я спросила его, ненавидит ли он теперь гадюк, он сказал, что не ненавидит, просто счастлив, что он не умер и теперь знает, какая у них сила”, — продолжает мама хвалить сына за его храбрость.

Сигне также хотела бы поблагодарить замечательных медсестер и врачей травматологического отделения детской больницы, которые всегда готовы прийти на помощь и очень дружелюбны.

“Тем не менее, гадюки находятся под охраной природы, и если вы обнаружили их на заднем дворе, нужно пригласить профессионалов, чтобы перенести их, так как убивать их нельзя”, — напоминает Сигне всем, кто напуган ее историей, и подтверждает, что это был несчастный случай, который не повлиял на любовь семьи к природе и животным.