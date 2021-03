"Очень удобно": почему мужчины захотели носить юбки

Гарри Стайлз еще в ноябре 2020 года позировал в кринолине для обложки американского Vogue, переняв эстафету от культовых музыкантов — Дэвида Боуи, который был одет в платье на обложке альбома The Man Who Sold the World, Мика Джаггера и Канье Уэста, носившего кожаную юбку от Givenchy.