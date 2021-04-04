Опасна ли для детей веганская диета? Советы врачей

В действительности веганская диета не делает человека автоматически более здоровым, поэтому здесь необходим критический подход. Это относится ко всем типам диет. Тот, кто не удовлетворяет потребностей своего организма в здоровом питании, рано или поздно заболеет. Об этом пишет в своей статье и фармаколог, профессор Института медицины питания при медицинском центре университета в Любеке Мартин Смоллих (Martin Smollich).

Но является ли здесь панацеей отказ от животной пиши? И причем здесь отказ от одежды, косметики и вообще от всех продуктов животного происхождения, что отличает веганов от вегетарианцев?

Согласно последнему отчету Немецкого общества питания (DGE) от 2020 года, несмотря на то, что потребление овощей в Германии растет, немцы по-прежнему едят много мяса — в среднем, почти 60 килограммов на человека в год. С точки зрения экологии и здоровья это катастрофические показатели. Согласно текущему отчету DGE, у каждого седьмого ребенка в Германии избыточный вес. А по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2016 году 340 миллионов детей и подростков во всем мире страдали избыточным весом или ожирением. Начиная с 1975 года, количество людей с избыточным весом в мире почти утроилось. В первую очередь, это касается промышленно развитых стран.

“Именно поэтому мы интересуемся тем, какие продукты питания содержат те или иные микроэлементы и витамины”, — успокоил Марко детского врача. Многочисленные исследования, которые проводились со взрослыми, уже показали, что растительная диета не приводит к дефициту питательных веществ и даже может принести большую пользу здоровью. Ведь ученые связывают возникновение сахарного диабета 2 типа, различных сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака с неправильным питанием — в частности, с потреблением слишком большого количества сахара и животных жиров.

Скептической, если не сказать больше, была реакция педиатра, когда Марко и его жена сообщили врачу, что их дочь тоже станет придерживаться веганской диеты. Белки, витамин B12, йод, цинк, селен, — откуда должны взяться все эти полезные и столь необходимые для организма вещества при веганской диете?

По мнению эксперта, потенциальные риски для здоровья детей-веганов, родители которых не уделяют должного внимания выбору полезных продуктов питания, неоспоримы, но в мире гораздо больше детей, здоровье которых находится под угрозой из-за продуктов, содержащих большое количество жира и сахара. Правда, дети-веганы еще недостаточно хорошо обследованы, — подчеркивает диетолог Маркус Келлер (Markus Keller). Он — один из создателей Научно-исследовательского института растительного питания (IFPE). Вместе с Немецким обществом питания (DGE) Келлер провел два исследования с целью выяснить, действительно ли дети и подростки, придерживающиеся вегетарианской или веганской диет, страдают, как считают критики, от дефицита питательных веществ, микроэлементов и витаминов.

Отличия в возрастном развитии?

Келлер обследовал группы из 400 детей ясельного возраста от одного до трех лет, а также детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, около трети из которых были веганами, вегетарианцами или придерживались смешанных диет, содержащих также мясные и молочные продукты. И к каким же результатам пришли ученые?

“Ни одно из исследований не показало каких-либо существенных различий в возрастном развитии, то есть в среднем росте и весе, — говорит Келлер. - Однако данные исследования — это всего лишь состояние на настоящий момент”. А что будет, когда дети вырастут? Не окажет ли отказ от животных продуктов долгосрочное негативное влияние на развитие организма? Это пока не известно.

Кроме того, эти исследования нельзя считать репрезентативными для всех детей-веганов в Германии, потому что участие в них было добровольным. То есть вполне вероятно, что тем детям-веганам, у которых были проблемы, родители просто не разрешили в них участвовать. Пока никто не знает, сколько детей в Германии в целом придерживается веганской диеты. Точнее сказать, — сколько родителей в Германии не кормят своих детей мясом, молоком и так далее.