ВИДЕО | 102-летняя бабушка и правнук повеселили всех во время онлайн-урока и проснулись знаменитыми

Джулии Фулкерсон — 102 года, и она может покорить своим обаянием любого. Семья наконец-то смогла вакцинироваться, навестить любимую бабулю и провести с ней пару дней вместе.

Это было весело — Джулия присоединилась к своему правнуку Броди во время дистанционного урока физкультуры и с удовольствием повторяла за учительницей. Чтобы посмотреть ролик, пролистайте карусель.

Мама Броди, Энджи Контрерас, не ожидала, что видео вызовет столь теплый отклик у многих людей. Пользователи восхищались энергичностью Джулии и с грустью вспоминали своих бабушек и прабабушек.

“Последние пару дней стали настоящим безумием — в самом лучшем смысле. Броди и прабабушка взорвали новости и интернет!” — написала Энджи и сказала, что очень рада, что столько людей узнали о замечательной женщине — “настоящей легенде”. Несмотря на то, что про ролик написали мировые СМИ — даже в Японии, для Джулии значило бы много, если бы про нее написали в газете родного городка. И это, конечно, непременно случится.

Контрерас рассказала GMA, что у Джулии шесть внуков и четыре правнука, она водила машину до 100 лет. Когда кто-нибудь спрашивает у пожилой женщины, в чем ее секрет, она отвечает: “Я танцую на столах и целуюсь с парнями”.