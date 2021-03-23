ФОТО | Смотрите, кто стал победителем конкурса на самые красивые и вкусные блины от JANA и RusDelfi

Самое большое количество голосов и, соответственно, первое место досталось нашей читательнице Евгении Дроздовой, которая получает тематический приз от Fiskars.

“Масленица — это тот самый повод, чтобы раз в году напечь гору блинов в нашей семье. Мы любим разные блины, просто со сметаной или вареньем, со сливочным маслом и сахаром, сладкие и солёные, с традиционной икрой, с начинкой из творога, фарша, ветчины и сыра.

В этом году мы решили сделать основным блюдом блины с рыбой и раками. Рецепт блинов очень прост: смешать яйца, соль, сахар, немного молока, муку и всё тщательно перемешать до однородной массы. И в самом конце добавить растительное масло. Дать тесту постоять примерно пол часа.

При выпечке блинов, растительное масло я не выливаю на сковороду, а хорошенько помазываю им кисточкой всю поверхность. Блины должны получиться тонкие и румяные. Начинка у нас из слабосоленого лосося, который мы солим сами и отварные раки. Добавляем немного сметаны с зеленью. Очень вкусно”.

А еще мы в редакции просто влюбились в аппетитнейшее фото блинного стола от Анжелики Пашковской — и оно же оказалось на втором месте по количеству лайков — и поэтому мы вручаем Анжелике небольшой символический приз от Delfi.

"Решили сделать сладкие блины с ягодами и сгущенкой и блины со сметаной и икрой. Обычно делаю тесто сама, но в этот раз воспользовались готовой смесью. Получилось вкусно и ярко!"

Если вы не видели все фотографии, их можно посмотреть здесь (рекомендуем предварительно поесть ).

Спасибо всем участникам за вашу активность, чудесные фотографии, рецепты и семейные истории о Масленице! До новых конкурсов!