Конкурс
15.03.2021, 19:31

ГОЛОСОВАНИЕ | Смотрите, какие блины испекли наши читатели на Масленицу! Кто получит главный приз — решать вам

 
Lugeja foto
Читатели JANA и RusDelfi прислали фотографии своих аппетитнейших блинов, рецепты и истории о том, как они празднуют Масленицу. Кто станет победителем — решать вам.

Смотрите, сколько фотографий, рецептов и историй прислали наши читатели!

Чтобы проголосовать за лучшее фото или историю, переходите по ссылке и ставьте лайк фотографии, которая вам особенно понравилась.

Голосование продлится до 17 марта.

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