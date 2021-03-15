15.03.2021, 19:31
ГОЛОСОВАНИЕ | Смотрите, какие блины испекли наши читатели на Масленицу! Кто получит главный приз — решать вам
Lugeja foto
Читатели JANA и RusDelfi прислали фотографии своих аппетитнейших блинов, рецепты и истории о том, как они празднуют Масленицу. Кто станет победителем — решать вам.
Смотрите, сколько фотографий, рецептов и историй прислали наши читатели!
Чтобы проголосовать за лучшее фото или историю, переходите по ссылке и ставьте лайк фотографии, которая вам особенно понравилась.
Голосование продлится до 17 марта.