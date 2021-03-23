"Что для одного мусор, для другого клад". Как известный скандинавский бренд превратил остатки производства в новую коллекцию

Главная мечта творческого руководителя Fjällräven Хенрика Андерссона заключается в том, чтобы каждая вещь из лимитированной коллекции как можно чаще бывала на природе со своим владельцем.

Что представляет из себя новая коллекция?

Коллекция Samlaren — это инициатива “зеленой” швейной промышленности по использованию оставшихся после производства обрезков тканей, которое позволяет подарить им новую жизнь в качестве практичных ценных предметов гардероба.

В чем идея коллекции?

Идея Samlaren заключается в том, чтобы проблему превратить в решение и найти новые возможности применения отходов. Я люблю поговорку “что для одного мусор, для другого клад”, а благодаря Samlaren мы сумели превратить создаваемые нами же отходы в ценный ресурс. Я бы сказал, что эта коллекция — это манифест о прагматичном отношении ко всему, что у нас есть, и использовании имеющихся ресурсов наилучшим возможным способом.

С чего началась коллекция?

Все началось с отходов производства, которые невозможно было использовать в создании наших обычных коллекций — например, ткани были неподходящих цветов или в неподходящем количестве. Но нам действительно хотелось найти им хоть какое-то применение. Идея зрела, в блокноте появились запись Samlaren (“коллекционер” на шведском языке) и черновой набросок логотипа коллекции — в тот момент концепция обрела четкие черты и форму.

В чем отличие этой коллекции?