"Что для одного мусор, для другого клад". Как известный скандинавский бренд превратил остатки производства в новую коллекцию
Главная мечта творческого руководителя Fjällräven Хенрика Андерссона заключается в том, чтобы каждая вещь из лимитированной коллекции как можно чаще бывала на природе со своим владельцем.
Что представляет из себя новая коллекция?
Коллекция Samlaren — это инициатива “зеленой” швейной промышленности по использованию оставшихся после производства обрезков тканей, которое позволяет подарить им новую жизнь в качестве практичных ценных предметов гардероба.
В чем идея коллекции?
Идея Samlaren заключается в том, чтобы проблему превратить в решение и найти новые возможности применения отходов. Я люблю поговорку “что для одного мусор, для другого клад”, а благодаря Samlaren мы сумели превратить создаваемые нами же отходы в ценный ресурс. Я бы сказал, что эта коллекция — это манифест о прагматичном отношении ко всему, что у нас есть, и использовании имеющихся ресурсов наилучшим возможным способом.
С чего началась коллекция?
Все началось с отходов производства, которые невозможно было использовать в создании наших обычных коллекций — например, ткани были неподходящих цветов или в неподходящем количестве. Но нам действительно хотелось найти им хоть какое-то применение. Идея зрела, в блокноте появились запись Samlaren (“коллекционер” на шведском языке) и черновой набросок логотипа коллекции — в тот момент концепция обрела четкие черты и форму.
В чем отличие этой коллекции?
Вещи из нее создаются с использованием только тех материалов и цветов, которыми мы располагаем. Мы смотрим, что у нас есть, и стараемся максимально рационально сочетать имеющиеся остатки. Другими словами, мы начинаем с того, что у нас есть, а не с того, что может появиться в будущем. Какого-то материала у нас очень мало, поэтому некоторые вещи выходят ограниченным тиражом. При этом вся продукция производится в соответствии со всеми стандартами бренда. Мы ни в коем случае не поступаемся качеством и сроком службы. Можно сказать, что процесс создания Samlaren одновременно простой и сложный, полный вызовов, но конечный результат всего этого стоит.
Видите ли вы развитие этой концепции и ее изменение со временем? Как именно?
Наша главная мечта — вообще не выпускать таких коллекций. Но для этого нужно существенно сократить объемы отходов и остатков в модной промышленности. К сожалению, для того, чтобы общество менялось в направлении устойчивости, требуется немало времени, поэтому Samlaren это своего рода временное решение, позволяющее изготавливать ценные вещи из на первый взгляд бесполезных остатков.
Кто ваш клиент?
Не могу сказать. Надеюсь, что идея импонирует многим. Кого-то наверняка привлекут краски и функциональность, а кому-то больше понравится концепция как таковая. Надеюсь, что каждая куртка и каждый рюкзак Samlaren будут как можно чаще бывать со своими владельцами на свежем воздухе. Еще я надеюсь, что как концепция в широком смысле слова Samlaren побудит общество к дискуссии об устойчивом будущем и всевозможных “зеленых” темах. Тогда можно считать, что цель достигнута!
Как часто коллекция будет пополняться?
Мы следим за нашим складом и остатками производства. Новые модели планируется выпускать часто — возможно, раз в год. Это в основном будет зависеть от того, какими материалами мы располагаем и что мы можем из них пошить.
Созданная из остатков тканей капсульная коллекция Samlaren включает мужские и женские куртки, брюки, кепки и рюкзаки, которые подходят для повседневной носки как в городе, так и во время активного отдыха в лесу и на болотах. С 1 марта капсула доступна в онлайн-магазине бренда.