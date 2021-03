"Фирма": кто и как управляет королевской семьей Великобритании

СМИ были и остаются для Букингемского дворца инструментом общения со своими подданными, говорит профессор Лора Кленси — автор книги “Руководство семейной фирмой: как монархия управляет своим имиджем и нашими деньгами” (Running the Family Firm: How the Monarchy Manages Its Image and Our Money).