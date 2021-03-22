"Фирма": кто и как управляет королевской семьей Великобритании
“Фирма” играет активную роль в увековечении лжи о нас”, — сказала в уже знаменитом на весь мир интервью герцогиня Сассекская Меган Маркл. 26 лет назад в не менее скандальном интервью принцесса Диана, на тот момент жена наследника британского престола, использовала эвфемизм “истеблишмент”.
Что стоит за этими понятиями и почему обе женщины не смогли сработаться с “фирмой”?
Королевская “фирма” и ее составляющие
Из всех королевских семей Европы британская наиболее многочисленная: у Елизаветы II и принца Филиппа четверо детей, у каждого из которых по двое своих — и у тех, в свою очередь, тоже есть дети (трое в случае принца Уильяма). Большинство прямых потомков королевы, а также их супруги, носят титул HRH — его/ее королевское высочество.
На официальном сайте монархии перечислены 16 взрослых действующих (то есть фактически работающих от имени Елизаветы II) членов королевской семьи. Все они занимаются патронажем различных благотворительных и общественных организаций, а также представляют корону на торжественных мероприятиях.
Однако не у всех их одинаковый статус: верхушку монархии представляют так называемые старшие члены королевской семьи. По сообщениям в прессе (официальной информации из Букингемского дворца поступает крайне мало), люди, принимающие главные решения, — это так называемая “Фирма восьми”.
В нее входят сама королева, трое ее детей — Чарльз, Анна и Эдвард, супруги Чарльза и Эдварда, а также старший внук Елизаветы II принц Уильям и его жена Кейт.
Примечательно, что в их число не входит муж королевы — принц Филипп — в 2017 году он “ушел на пенсию”, отказавшись от основных обязанностей и теперь только изредка присутствует на мероприятиях по собственному желанию.
Нет среди членов “фирмы” и сына королевы принца Эндрю: он сложил с себя королевские обязанности на фоне скандала, вызванного его дружбой с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном, осужденным за вовлечение несовершеннолетних в проституцию.
В 2020 году от обязанностей старших членов королевской семьи отказались принц Гарри и Меган Маркл. Они, в отличие от Филиппа и Эндрю, больше не будут использовать титул HRH.
В самом узком понимании “фирма“ — это и есть старшие члены королевской семьи. Но произнося этот термин в интервью, Меган Маркл, вероятно, имела в виду более широкую трактовку, включающую в себя аппарат обслуживания монархии, в котором работают сотни людей.
“Говоря о “Фирме”, обычно имеют ввиду именно рабочий механизм, систему, которая существует вокруг королевской семьи. Это подчеркивает, что данная семья — не только группа людей, но еще и некое профессиональное сообщество. Виндзоры — это не семья в обывательском понимании этого слова. Каждый из них — не только папа, мама, бабушка и так далее. Они еще и один из институтов британского государства”, — отмечает корреспондент Би-би-си по королевским делам Джонни Даймонд.
Журналисты в своем обиходе редко используют слово “фирма” и чаще говорят “дворец”. Но смысл все тот же — это не только люди, живущие во дворце, но и вся сопутствующая система, которая помогает членам королевской семьи исполнять свои общественные обязанности.
Семейные сложности
Королевская семья лишь отдаленно похожа на обычные семьи. Монаршие отпрыски живут отдельными домохозяйствами, и в каждом есть свой штат сотрудников. Они организуют жизнь королевской семьи, составляют график их работы. В какой-то степени они же отвечают за взаимодействие с другими домами семьи — например, если речь идет о подготовке каких-то совместных мероприятий.
“Это, конечно, звучит необычно. Это больше похоже на семью, которая управляет какой-нибудь огромной компанией. Ваши секретари говорят друг с другом, чтобы выбрать время, когда вы можете встретиться с членами своей же семьи и поужинать или поговорить. Так что да — Виндзоры — это и корпорация, и семья одновременно”, — отмечает Даймонд.
Причем корпорация эта — большая и прибыльная. По данным отчетов, в 2020 году чистая прибыль только Владений Короны (то есть недвижимость, принадлежащая Виндзорам) составила 345 млн фунтов.
Но есть и то, что объединяет Виндзоров с обычными семьями — и именно это интересует британцев и весь остальной мир больше всего.
“Ссоры, скандалы и примирения, трудности, в которых жизнь королевской семьи похожа на нашу, дружба, любовь, разводы, соперничество. Это все так близко нам, но при этом другое. И это как раз то, что делает королевскую семью такой необыкновенной и такой интересной для нас, — рассуждает Даймонд. — Если бы это просто была группа официальных лиц, которые исполняют свои обязанности — открывают больницы, принимают парады, — это бы быстро всем наскучило. Но поскольку это личности, люди, которых, как нам кажется, мы постепенно начинаем знать и понимать, — мы начинаем им сочувствовать, занимать сторону того или иного персонажа — и это оживляет всю эту историю”.
В состав Королевского двора (именно так называется аппарат, обслуживающий монархию) входят несколько отделов. Например, Кабинет личного секретаря, Личный кошелек (там занимаются ведением личных финансов королевской семьи), офис лорда-камергера, отдел ведения хозяйства и отдел казначейства, куда входят вспомогательные подразделения, включая нелестно помянутый в интервью Меган отдел кадров (по словам Маркл, она обратилась туда за помощью, осознав мысли о самоубийстве, но ей ответили отказом, так как она не является наемным сотрудником королевского двора).
Золотой треугольник советников
Говоря о причинах своего ухода из королевской семьи, Гарри и Меган делают акцент именно на бюрократии и правилах, принятых при дворе, и в меньшей степени упоминают личные проблемы с родственниками.
В интервью Меган рассказала, что ей пришлось сдать свой паспорт и водительские права, а личные помощники ограничивали ее социальные контакты — однажды, по ее словам, ей не рекомендовали идти на обед с друзьями, так как она и так слишком часто появляется на публике (Меган говорит, что на тот момент покидала свой дом лишь дважды за четыре месяца).
Помощники и советники действительно играют большую роль в жизни Виндзоров. Но степень их влияния на жизнь королевской семьи разнится.
Во-первых, это зависит от того, сколько те или иные сотрудники уже проработали при дворе, какой профессиональный и жизненный опыт у них существует. Также многое определяется и тем, на кого они работают. Чем дольше тот или иной член королевской семьи исполняет свои обязанности, тем увереннее он или она начинает себя чувствовать в своей роли. И наоборот — человек, только начинающий жизнь во дворце, склонен чаще прислушиваться к советникам.
Попасть на место высокопоставленных советников королевской семьи непросто. Такие позиции чаще всего занимают отставные военные офицеры и дипломаты.
Так, последним личным секретарем принца Гарри и Меган Маркл была Фиона Макилвэм. Ранее она была самым молодым британским дипломатом, занявшим должность посла (Макилвэм представляла Лондон в Албании). Сара Лэтэм, работавшая пресс-секретарем Гарри и Меган, до этого была помощником в администрации президента США и старшим советником Хиллари Клинтон во время президентской кампании в 2016 году.
Например, Саймон Кейс, который ранее работал личным секретарем принца Уильяма, сейчас занимает пост старшего политического советника премьер-министра Великобритании и секретаря кабинета министров. Считается, что это один из самых влиятельных административных постов в британском правительстве.
Личные секретари фактически являются правой рукой члена королевской семьи. Они сопровождают Виндзоров во время официальных визитов, составляют программу встреч, консультируют своих “шефов” по основным вопросам и предоставляют общественности официальные заявления от лица семьи, включая, например, объявления о свадьбах и рождениях наследников.
Личный секретарь королевы — особый случай. Он уполномочен консультировать ее по конституционным и политическим вопросам — и было бы удивительно, если бы она не слушалась этих советов.
В Британии существует так называемый золотой треугольник советников. В него входят личный секретарь королевы, секретарь правительства и секретарь премьер-министра.
“Во времена кризисов, серьезных трудностей или тогда, когда они считают нужным, секретари золотого треугольника встречаются и обсуждают беспокоящие их вопросы, — объясняет Джонни Даймонд. — Эта информация потом доводится до королевы — иногда в форме сообщения, иногда в виде совета. Как и в случае с другими секретарями — они настолько важны и влиятельны, насколько этого хочет человек, на которого они работают. И, безусловно, существуют случаи, в которых члены королевской семьи пренебрегают советами своих сотрудников”.
Например, как утверждают источники Би-би-си, в 2016 году аппарат настоятельно советовал принцу Гарри не делать публичное заявление в поддержку Меган Маркл, которую уже тогда осаждала пресса. Но принц поступил по-своему, и сообщение было опубликовано.
“Большая часть общения личных секретарей и членов королевской семьи проходит в частном порядке, поэтому нам сложно составить объективное представление о внутреннем мире королевской семьи и том, какие советы и в каком количестве им даются”, — резюмирует Даймонд.
В сериале о жизни королевской семьи “Корона” рассказывается о том, как в первые годы правления Елизаветы II ей пришлось отказать собственной сестре — принцессе Маргарет — в браке с разведенным капитаном Питером Таунсендом, служившим при дворе их отца Георга VI. Если верить сериалу, королева хотела пойти Маргарет навстречу, но ее советники категорически не рекомендовали ей этого делать, и в результате ситуация привела к ухудшению отношений между сестрами.
“Есть вероятность того, что в той ситуации молодая королева, которая только приступила к исполнению своих обязанностей, опиралась на мнение своих советников гораздо больше, чем она это делает сейчас — спустя 70 лет правления”, — отмечает Даймонд , оговариваясь, что знать наверняка, насколько история в “Короне” отражает реальный ход событий, мы не можем.
“Невидимый контракт” с прессой
Помимо дворцовой бюрократии недовольство Меган вызывала и пресс-служба, которая, по ее словам, не защищала ее от нападок таблоидов. И хотя одна из журналисток, освещающих королевскую семью, позже заявила, что, по ее опыту, это не так, Букингемский дворец действительно всю современную историю живет по принципу “не жалуйся и не объясняй” (never complain, never explain).
Принц Гарри рассказал о “невидимом контракте” королевской семьи с журналистами, который заключается в том, что она терпит негативные публикации о себе и приглашает журналистов на срежиссированные мероприятия — в обмен на то, что никто в действительности не знает, что происходит за стенами дворца.
В конце 1960-х годов Би-би-си позволили снять фильм о королевской семье, дав беспрецедентный доступ к повседневной жизни ее “старших” членов. Несмотря на гигантский интерес аудитории, фильм показали лишь один раз, после чего положили на полку. Сообщалось, что королева посчитала его “слишком откровенным”.
СМИ были и остаются для Букингемского дворца инструментом общения со своими подданными, говорит профессор Лора Кленси — автор книги “Руководство семейной фирмой: как монархия управляет своим имиджем и нашими деньгами” (Running the Family Firm: How the Monarchy Manages Its Image and Our Money).
Одно из них, названное “договором пароварки”, подразумевало, что на время учебы принцев Уильяма и Гарри журналисты оставят их обоих в покое — в обмен на регулярные постановочные фотосессии. Таким образом, газетам давали возможность периодически “выпустить пар” накопившегося медиа-интереса к королевским знаменитостям.
Однако с развитием интернет-СМИ и соцсетей отношения монархии с таблоидами начали портиться. В погоне за кликами и местом в поисковых выдачах издания стали приоритизировать количество публикаций за счет их качества. По некоторым подсчетам, с момента выхода в эфир интервью Гарри и Меган количество интернет-публикаций о них за день выросло на 348%.
“Любители монархии хотят об этом читать, противники монархии хотят это осуждать, а те, кто посерединке, просто хотят знать, о чем все говорят”, — отмечает эксперт по цифровой рекламе Роб Уэзерхед.
“Чтобы сохранить свою власть, монархия тщательно выстраивает баланс видимого и невидимого в своих отношения с внешним миром. Чтобы не попасть под огонь критики, какую-то часть своей жизни институт тщательно скрывает, — отмечает профессор Кленси. — И исповедь Гарри и Меган в интервью грозит нарушить этот баланс”.
Не место для индивидуальности
Неудачное вхождение Меган Маркл в королевскую семью принято сравнивать с опытом принцессы Дианы, у которой сложились прекрасные отношения с простыми британцами и в лучшем случае натянутые — с дворцовой “фирмой”.
Несмотря на то, что в отличие от Меган Диана была абсолютно “своей” для британской элиты (ее семья принадлежит к одному из крупнейших аристократических родов, к нему же принадлежал легендарный премьер-министр Уинстон Черчилль), их истории в королевской семье оказались похожи: незадолго до развода с Чарльзом в интервью Би-би-си Диана говорила о своей депрессии и других ментальных расстройствах, вызванных жизнью во дворце.
“Адаптироваться к реалиям дворца очень сложно. Это место, где нужно подавлять свою индивидуальность — по крайней мере на публике, — объясняет корреспондент Би-би-си по королевским делам Джонни Даймонд. — Предполагается, что человеку следует действовать не как личности, а как представителю монархии”.
“Работа [в королевской семье] требует самоуничижения, в котором королева, за 70 лет на престоле не сказавшая ничего интересного, преуспела, — писал после выхода интервью Гарри и Меган британский журнал Economist. — Это не потому, что она скучный человек, а потому, что она понимает требования этой работы”.
Как в свое время принцесса Диана, желавшая быть “королевой людских сердец”, Меган тоже пыталась выражать свое мнение и быть личностью, а не “дамой для обедов”, говорит Джонни Даймонд: “Сложно представить, как это все должно было стыковаться со взглядами дворца. Кто-то должен был подстроиться. И дворец — это не тот институт, который быстро адаптируется”.