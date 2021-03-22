"Фирма": кто и как управляет королевской семьей Великобритании

В 2020 году от обязанностей старших членов королевской семьи отказались принц Гарри и Меган Маркл. Они, в отличие от Филиппа и Эндрю, больше не будут использовать титул HRH.

Нет среди членов “фирмы” и сына королевы принца Эндрю: он сложил с себя королевские обязанности на фоне скандала, вызванного его дружбой с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном, осужденным за вовлечение несовершеннолетних в проституцию.

Примечательно, что в их число не входит муж королевы — принц Филипп — в 2017 году он “ушел на пенсию”, отказавшись от основных обязанностей и теперь только изредка присутствует на мероприятиях по собственному желанию.

В нее входят сама королева, трое ее детей — Чарльз, Анна и Эдвард, супруги Чарльза и Эдварда, а также старший внук Елизаветы II принц Уильям и его жена Кейт.

Однако не у всех их одинаковый статус: верхушку монархии представляют так называемые старшие члены королевской семьи. По сообщениям в прессе (официальной информации из Букингемского дворца поступает крайне мало), люди, принимающие главные решения, — это так называемая “Фирма восьми”.

На официальном сайте монархии перечислены 16 взрослых действующих (то есть фактически работающих от имени Елизаветы II) членов королевской семьи. Все они занимаются патронажем различных благотворительных и общественных организаций, а также представляют корону на торжественных мероприятиях.

Из всех королевских семей Европы британская наиболее многочисленная: у Елизаветы II и принца Филиппа четверо детей, у каждого из которых по двое своих — и у тех, в свою очередь, тоже есть дети (трое в случае принца Уильяма). Большинство прямых потомков королевы, а также их супруги, носят титул HRH — его/ее королевское высочество.

“Фирма” играет активную роль в увековечении лжи о нас”, — сказала в уже знаменитом на весь мир интервью герцогиня Сассекская Меган Маркл . 26 лет назад в не менее скандальном интервью принцесса Диана , на тот момент жена наследника британского престола, использовала эвфемизм “истеблишмент”.

Но есть и то, что объединяет Виндзоров с обычными семьями — и именно это интересует британцев и весь остальной мир больше всего.

Причем корпорация эта — большая и прибыльная. По данным отчетов, в 2020 году чистая прибыль только Владений Короны (то есть недвижимость, принадлежащая Виндзорам) составила 345 млн фунтов.

“Это, конечно, звучит необычно. Это больше похоже на семью, которая управляет какой-нибудь огромной компанией. Ваши секретари говорят друг с другом, чтобы выбрать время, когда вы можете встретиться с членами своей же семьи и поужинать или поговорить. Так что да — Виндзоры — это и корпорация, и семья одновременно”, — отмечает Даймонд.

Королевская семья лишь отдаленно похожа на обычные семьи. Монаршие отпрыски живут отдельными домохозяйствами, и в каждом есть свой штат сотрудников. Они организуют жизнь королевской семьи, составляют график их работы. В какой-то степени они же отвечают за взаимодействие с другими домами семьи — например, если речь идет о подготовке каких-то совместных мероприятий.

Журналисты в своем обиходе редко используют слово “фирма” и чаще говорят “дворец”. Но смысл все тот же — это не только люди, живущие во дворце, но и вся сопутствующая система, которая помогает членам королевской семьи исполнять свои общественные обязанности.

“Говоря о “Фирме”, обычно имеют ввиду именно рабочий механизм, систему, которая существует вокруг королевской семьи. Это подчеркивает, что данная семья — не только группа людей, но еще и некое профессиональное сообщество. Виндзоры — это не семья в обывательском понимании этого слова. Каждый из них — не только папа, мама, бабушка и так далее. Они еще и один из институтов британского государства”, — отмечает корреспондент Би-би-си по королевским делам Джонни Даймонд.

В самом узком понимании “фирма“ — это и есть старшие члены королевской семьи. Но произнося этот термин в интервью, Меган Маркл, вероятно, имела в виду более широкую трактовку, включающую в себя аппарат обслуживания монархии, в котором работают сотни людей.

“Ссоры, скандалы и примирения, трудности, в которых жизнь королевской семьи похожа на нашу, дружба, любовь, разводы, соперничество. Это все так близко нам, но при этом другое. И это как раз то, что делает королевскую семью такой необыкновенной и такой интересной для нас, — рассуждает Даймонд. — Если бы это просто была группа официальных лиц, которые исполняют свои обязанности — открывают больницы, принимают парады, — это бы быстро всем наскучило. Но поскольку это личности, люди, которых, как нам кажется, мы постепенно начинаем знать и понимать, — мы начинаем им сочувствовать, занимать сторону того или иного персонажа — и это оживляет всю эту историю”.

В состав Королевского двора (именно так называется аппарат, обслуживающий монархию) входят несколько отделов. Например, Кабинет личного секретаря, Личный кошелек (там занимаются ведением личных финансов королевской семьи), офис лорда-камергера, отдел ведения хозяйства и отдел казначейства, куда входят вспомогательные подразделения, включая нелестно помянутый в интервью Меган отдел кадров (по словам Маркл, она обратилась туда за помощью, осознав мысли о самоубийстве, но ей ответили отказом, так как она не является наемным сотрудником королевского двора).

Золотой треугольник советников



Говоря о причинах своего ухода из королевской семьи, Гарри и Меган делают акцент именно на бюрократии и правилах, принятых при дворе, и в меньшей степени упоминают личные проблемы с родственниками.

В интервью Меган рассказала, что ей пришлось сдать свой паспорт и водительские права, а личные помощники ограничивали ее социальные контакты — однажды, по ее словам, ей не рекомендовали идти на обед с друзьями, так как она и так слишком часто появляется на публике (Меган говорит, что на тот момент покидала свой дом лишь дважды за четыре месяца).

Помощники и советники действительно играют большую роль в жизни Виндзоров. Но степень их влияния на жизнь королевской семьи разнится.