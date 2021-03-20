Постоянно перевариваете макароны? Попробуйте плейлист-таймер на Spotify от известного производителя пасты
Для создания кулинарного микса креаторы выбрали популярные в Италии музыкальные жанры — поп, инди, хип-хоп и ретро. Так получилось восемь необычных плейлистов: Mixtape Spaghetti (“Микстейп спагетти”), Boom Bap Fusilli (“Бум-бап фузилли”), Pleasant Melancholy Penne (“Пенне приятной меланхолии”), Moody Day Linguine (“Лингуине унылого дня”), Top Hits Spaghetti (“Топ-хиты спагетти”), Best Song Penne (“Лучшие песни пенне”), Timeless Emotion Fusilli (“Фузилли бесконечной эмоции”), Simply Classics Linguine (“Классика лингуине”).
Как уверяют креаторы, музыкальные подборки скрасят ожидание приготовления любимого блюда. Их продолжительность составляет от 9 до 11 минут — по словам авторов проекта, столько времени потребуется для получения идеальной пасты “аль денте”.