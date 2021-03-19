"14 — это ненормально". Психолог из Эстонии объясняет, что происходит в голове у подростка, который влюбляется во взрослого

По словам клинического психолога, взрослые часто хотят, чтобы ребенок, который уже выглядит достаточно взросло, вел себя, как это принято говорить, разумно, особенно если ему уже неоднократно объясняли, учили и предупреждали о той или иной опасности.

По данным Министерства юстиции, сексуальные преступления против несовершеннолетних составляют 85-92% всех сексуальных преступлений в Эстонии в последние годы. В среднем, в 2/3 случаев жертва знакома с преступником в той или иной мере. “Это красноречивые цифры, которые ясно демонстрируют уязвимость несовершеннолетних”, — говорит Вяндра.

С возрастом мы все больше рискуем и только в более позднем подростковом возрасте человек учится оценивать последствия своего риска. Все это контролируется тем, что происходит в мозге. Наша лобная доля, помимо прочего, занимается принятием решений и анализом причинно-следственных связей. Развитие этой части мозга — одна из причин, по которой подростки еще не могут полностью оценить манипуляции взрослых и потенциальные опасности неадекватного общения. В среднем, только в среднем к 25 годам мозг достигает развития функций, типичных для взрослого человека.

“Ожидаемо, что в подростковом возрасте люди ищут себя. Это часто связано с некоторой путаницей, в том числе в вопросах о собственной личности и сексуальных предпочтениях. Однако на все вопросы нужны ответы”, — объясняет Вяндра, добавляя, что ранний подростковый возраст включает в себя поведенческие эксперименты.

По словам Моники Вяндра, члена правления Эстонского союза сексуального здоровья, семейного терапевта и клинического психолога, необходимо понимать, что риск сексуальной эксплуатации увеличивается за счет двух аспектов, которые встречаются в подростковом возрасте: тяга к экспериментам, риску и вызовам с одной стороны, а с другой — то, что только на стадии созревания мы можем правильно оценивать опасности и распознавать манипуляции.

“Часто непонятно, почему, если несовершеннолетний оказывается в роли жертвы, он или она никому об этом не рассказывают”, — почеркивает Вяндра недоверие в отношении жертв, добавляя, что список причин здесь может быть длинным.

Еще один важный психологический фактор здесь — самообвинение. Если ребенка о чем-то предупреждали или даже внушали, тогда ему очень легко обвинить себя: “Как я мог быть таким глупым?!”, “Я сам виноват!” или “Я заслужил!”. И это приводит к опасениям, что другие тоже обвинят или не поверят, что это произошло. “Нетрудно понять, что обращаться за помощью с такими чувствами очень сложно. Фактически, жертва никогда не виновата. Таким образом, необходимо понимать, что так называемое бездумное поведение является нормальной частью взросления, и мы не можем ожидать или предполагать, что развивающийся ребенок возьмет на себя всю ответственность, как взрослый”, — объясняет клинический психолог.

Детское мировоззрение и отсутствие жизненного опыта не допускает того, чтобы его приравнивали к взрослому. Если в игре участвуют две стороны — ребенок и взрослый, то можно предположить, что ответственность лежит на более зрелом человеке, то есть на взрослом.

Необходимо поднять порог

“Повышение возрастного предела для сексуального самоопределения — это не вопрос конфронтации с молодыми людьми или лишения их прав. Это вопрос сотрудничества, ответственности взрослых и защиты детей. Как объяснялось выше, задача развития подростка состоит в том, чтобы искать, изучать, проверять границы, а также рисковать. Роль взрослых заключается в обеспечении, среди прочего, юридических норм, которые определяли бы рамки, в которых молодой человек может экспериментировать в максимальной безопасности”, — подчеркивает роль взрослых Вяндра.



По мнению психолога, на чашу весов стоит поставить возможные выигрыши и потери. “Если возрастной ценз в Эстонии останется одним из самых низких в Европейском Союзе, то каковы возможные победы и поражения? Но если мы немного повысим возрастной ценз, что в этом случае выиграет или потеряет наше общество? Мы также можем спросить подростков, каковы преимущества и вред для их, если начало легального секса со взрослым будет отложено?” — спрашивает Вяндра, добавляя, что существует множество различных способов выразить любовь, близость, привязанность и заботу, не ведущие к нарушению закона.

В Исследовании отношения и опыта сексуального насилия над детьми и подростками сами молодые люди заявили, что существует необходимость повышения осведомленности о сексуальном насилии в обществе и изменения отношения к сексуальному насилию. “Один из способов изменить отношение — послать сигнал обществу через законодательство. 14 — это ненормально”, — сказал психолог.