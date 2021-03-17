ФОТО И ВИДЕО | Gucci выпустил виртуальные кроссовки. Их можно купить в специальном приложении за 8 и 10 евро

Это коллаборация с белорусской компанией Wanna, занимающейся созданием приложений с использованием дополненной реальности. К примеру, в приложении Wanna Kicks можно примерить виртуальную одежду или часы.

Чтобы обуть такие кроссовки, нужно зайти в мобильное приложение Gucci или Wanna Kicks, а потом выбрать и купить их. В приложении Gucci кроссовки стоят 12 долларов, в Wanna Kicks — 9 (тут можно успокоить себя тем, что виртуальная обувь хотя бы не сносится!). Алгоритмы программ определят местоположение ног в кадре и “нарисуют” на них цифровые кроссовки.