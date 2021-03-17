Что съесть, чтобы пережить весну? 19 продуктов, которые помогут взбодриться

Фасоль. Источник витамина В1 – тиамина, он помогает получать энергию из глюкозы. Когда его не хватает, вы быстро утомляетесь.

Отруби. В них содержится грубое волокно, которым питаются «хорошие» кишечные бактерии.

Чечевица. Эта культура помогает пополнить запасы фолиевой кислоты, марганца и цинка, которые важны для обмена веществ.

Одуванчики. В стеблях и цветах содержатся витамины А, С, К, Е и полифенолами, которые защищают клетки от воспаления.

Вода. Нехватка воды подрывает ваши силы, ведь обмен веществ происходит в водной среде. Следите, чтобы жидкости было достаточно. Считается и вода, которая содержится в овощах, фруктах, супах.

Орехи. Помогут получить магний, марганец, селен, фосфор, витамины группы В.

Сезонные фрукты и овощи. В свежих овощах и фруктах просто много витаминов и фитонутриентов.

Семена льна. Это источник альфа-линоленовой кислоты, которая также помогает снизить уровень воспаления в организме.

Зеленый чай. Кофеин в составе стимулирует нервную систему, аминокислота теанин – расслабляет и смягчает его действие. Вы ощущаете прилив сил, при этом не раздражаетесь, как при избытке кофе.

Лосось. Жирные кислоты омега-3 в составе снижают в организме воспалительный процесс.

Бурый рис. Крупа богата сложными углеводами. Организм переваривает их 3–5 часов. За счет этого глюкоза высвобождается постепенно, и вы чувствуете прилив энергии.

Квашеная капуста. Если вы подхватили сезонную простуду, витамин С будет хорошим помощником (но болеть вы будете все равно примерно неделю).

Морепродукты. В них много йода. Когда его не хватает, могут начаться сбои в работе щитовидной железы.

Пророщенная пшеница. Это кладезь компонентов, которые нужны в межсезонье: витамина Е, цинка, клетчатки.

Печень. Организм производит из него гемоглобин, который нужен для доставки кислорода в клетки. Нехватка гемоглобина провоцирует усталость и сонливость.