Что съесть, чтобы пережить весну? 19 продуктов, которые помогут взбодриться
Фасоль. Источник витамина В1 – тиамина, он помогает получать энергию из глюкозы. Когда его не хватает, вы быстро утомляетесь.
Отруби. В них содержится грубое волокно, которым питаются «хорошие» кишечные бактерии.
Чечевица. Эта культура помогает пополнить запасы фолиевой кислоты, марганца и цинка, которые важны для обмена веществ.
Одуванчики. В стеблях и цветах содержатся витамины А, С, К, Е и полифенолами, которые защищают клетки от воспаления.
Вода. Нехватка воды подрывает ваши силы, ведь обмен веществ происходит в водной среде. Следите, чтобы жидкости было достаточно. Считается и вода, которая содержится в овощах, фруктах, супах.
Орехи. Помогут получить магний, марганец, селен, фосфор, витамины группы В.
Сезонные фрукты и овощи. В свежих овощах и фруктах просто много витаминов и фитонутриентов.
Семена льна. Это источник альфа-линоленовой кислоты, которая также помогает снизить уровень воспаления в организме.
Зеленый чай. Кофеин в составе стимулирует нервную систему, аминокислота теанин – расслабляет и смягчает его действие. Вы ощущаете прилив сил, при этом не раздражаетесь, как при избытке кофе.
Лосось. Жирные кислоты омега-3 в составе снижают в организме воспалительный процесс.
Бурый рис. Крупа богата сложными углеводами. Организм переваривает их 3–5 часов. За счет этого глюкоза высвобождается постепенно, и вы чувствуете прилив энергии.
Квашеная капуста. Если вы подхватили сезонную простуду, витамин С будет хорошим помощником (но болеть вы будете все равно примерно неделю).
Морепродукты. В них много йода. Когда его не хватает, могут начаться сбои в работе щитовидной железы.
Пророщенная пшеница. Это кладезь компонентов, которые нужны в межсезонье: витамина Е, цинка, клетчатки.
Печень. Организм производит из него гемоглобин, который нужен для доставки кислорода в клетки. Нехватка гемоглобина провоцирует усталость и сонливость.
Зеленые бананы. Состоят из устойчивого крахмала. Этот углевод попадает в тонкую кишку почти в непереваренном виде, там он превращается в короткоцепочечные жирные кислоты. Организм использует их для питания.
Кофе. Официальные рекомендации гласят, что здоровые люди могут получать 400 мг кофеина в день. Выходит 4 чашки кофе.
Овсяная каша. В ней много растворимой клетчатки, которая замедляет всасывание глюкозы и скачки инсулина в крови. Благодаря этому вы чувствуете себя бодрым и полным сил.
Зелень. Добавляйте к блюдам петрушку, укроп, базилик. В них много питательных веществ, которые разбудят ваш обмен веществ: кальций, калий, витамины А, С, Е, К и антиоксиданты.