“Просто запустите посудомойку дважды”. Полезный совет, который пригодится каждому родителю
В своем посте Кейт рассказала о том, как обратилась к психотерапевту, находясь в состоянии сильнейшего упадка сил — физических и ментальных. “У меня совсем не было энергии и мотивации, и я с трудом справлялась”, — вспоминает она. Терапевт спросил, что именно вызывает максимум беспокойства на данный момент, но Кейт никак не решалась ей ответить — вариант ответа, который первым пришел на ум, казался ей глупым.
“Я знала ответ, но он был таким дурацким, что я не хотела его говорить. Я хотела, чтобы он был более основательным. Более солидным. Но у меня не было такого ответа. И я сказала: “Честно? Посуда. Это глупо, я знаю, но чем больше я на нее смотрю, тем больше понимаю, что я НЕ МОГУ ее помыть, потому что мне приходится счищать с нее остатки еды, прежде чем я поставлю ее в посудомойку, потому что у меня плохая посудомойка, и я просто ненавижу счищать еду с тарелок”.
“Я начала говорить ему, что так не положено, но он меня остановил. “Почему это, черт возьми, не положено? Если вы не хотите счищать еду с тарелок, и у вас плохая посудомойка, просто запустите ее дважды. Запустите ее трижды, какая разница? Правил не существует”.
Это поразило меня, настолько сильно, что я даже не в состоянии это описать. В тот день я пришла домой, не глядя запихала свою вонючую посуду в посудомойку и запустила ее три раза подряд. Я чувствовала себя так, как будто победила дракона. На следующий день я смогла принять душ лежа. Спустя несколько дней я сложила стиранную одежду и положила ее туда, где она должна быть. Больше не осталось обязательных правил, которых я должна была придерживаться, и у меня вновь появилась свобода что-то достигать.
Сейчас, когда мне стало лучше, я ополаскиваю свою посуду, прежде чем отправить ее посудомойку. Я принимаю душ стоя. Я убираю чистое белье в шкаф. Но во времена, когда жизнь - это скорее борьба, чем благословение, я выучила один невероятно полезный урок: правил не существует. Просто запусти посудомойку дважды”.
Кажется, именно этого полезного урока не хватает многим родителям - особенно сейчас. Отчаянные времена (а работа из дома с ребенком на голове в разгар пандемии, бесспорно, относится к таковым) требуют отчаянных действий. Если вы чувствуете, что ваши силы на нуле, а количество дел и задач не уменьшается, просто помните о том, что правил не существует. Можно есть пиццу на ужин три дня подряд. Можно посмотреть несколько часов мультиков. Можно не гулять, если нет сил. Можно спать с ребенком в обнимку, а не бегать в соседнюю комнату каждый час. Можно запустить посудомойку дважды, если вы не можете заставить себя сполоснуть тарелки. Это абсолютно нормально, полезно и правильно - и никто не вправе хлопнуть вас по руке в тот момент, когда вы держитесь за последнюю ниточку надежды.
Потом будет лучше. Потом вы сможете приготовить нормальный ужин. Почитать книжку. Прошагать десять километров по снегу с коляской. Но прежде чем у вас появятся на это силы, их надо откуда-то взять. Например, отказаться от надуманных правил и условностей, которые заставляют вас поступать определенным образом. Берегите себя - это самое главное.