“Просто запустите посудомойку дважды”. Полезный совет, который пригодится каждому родителю

В своем посте Кейт рассказала о том, как обратилась к психотерапевту, находясь в состоянии сильнейшего упадка сил — физических и ментальных. “У меня совсем не было энергии и мотивации, и я с трудом справлялась”, — вспоминает она. Терапевт спросил, что именно вызывает максимум беспокойства на данный момент, но Кейт никак не решалась ей ответить — вариант ответа, который первым пришел на ум, казался ей глупым.

“Я знала ответ, но он был таким дурацким, что я не хотела его говорить. Я хотела, чтобы он был более основательным. Более солидным. Но у меня не было такого ответа. И я сказала: “Честно? Посуда. Это глупо, я знаю, но чем больше я на нее смотрю, тем больше понимаю, что я НЕ МОГУ ее помыть, потому что мне приходится счищать с нее остатки еды, прежде чем я поставлю ее в посудомойку, потому что у меня плохая посудомойка, и я просто ненавижу счищать еду с тарелок”.

Сказав это, я тут же почувствовала себя идиоткой. Что я за взрослая женщина, если меня способна сломать грязная посуда? В мире есть куча людей с реальными проблемами, а я ною психотерапевту про посуду».

“Я начала говорить ему, что так не положено, но он меня остановил. “Почему это, черт возьми, не положено? Если вы не хотите счищать еду с тарелок, и у вас плохая посудомойка, просто запустите ее дважды. Запустите ее трижды, какая разница? Правил не существует”.

Это поразило меня, настолько сильно, что я даже не в состоянии это описать. В тот день я пришла домой, не глядя запихала свою вонючую посуду в посудомойку и запустила ее три раза подряд. Я чувствовала себя так, как будто победила дракона. На следующий день я смогла принять душ лежа. Спустя несколько дней я сложила стиранную одежду и положила ее туда, где она должна быть. Больше не осталось обязательных правил, которых я должна была придерживаться, и у меня вновь появилась свобода что-то достигать.