Что такое "зеленые пальцы" и как они спасают от стресса?

Как обнаружили исследователи из Шеффилдского университета, постоянные занятия садоводством (это когда вы по нескольку раз в неделю берете в руки грабли или секатор, а не один раз в сто лет поливаете кактус), помимо кулинарно-практической и декоративно-эстетической пользы, реально снижают уровень стресса и улучшают ваше психологическое состояние.

Авторы нового исследования говорят, что раньше все отмечали лишь пользу от физической активности при работе в саду, забывая о психологической составляющей.

Ученые провели многочисленные опросы, в ходе которых их участники по-разному объясняли, что подтолкнуло их к занятию садоводством, но больше половины заявили, что делают это исключительно для удовольствия, а четверть отметила, что это улучшает самочувствие, в том числе снижает стресс, позволяет расслабиться, а в некоторых случаях даже помогает побороть депрессию.

"Печально, что несмотря на растущие свидетельства пользы домашнего садоводства для здоровья, эта сфера не считается приоритетной у политиков и градостроителей, сетуют авторы исследования. - Садики при жилых домах становятся все меньше, а некоторы застройщики, особенно в густонаселенных городских районах, и вовсе не включают их в свои планы".

"Собственно, это может быть и не садоводство, а, скажем, рыбалка. Это вовсе не важно, главное - соблюдение правильного баланса между работой и получением удовольствия", - утверждает один из авторов нового исследования Росс Кэмерон.

Хотя исследование проводилось еще до начала пандемии коронавируса, ученые говорят, что есть много указаний на то, что вынужденное сидение дома и практически сошедшая на нет социальная жизнь заставили людей искать новые или вспоминать старые хобби, в том числе садоводство, которое оказалось неожиданным избавлением от напряжения и неудобств, вызванных локдаунами и сопутствующими ограничениями.

"Похоже, что домашнее садоводство неплохо защищает нашу психику, люди буквально выключают новости, которые навевают одни лишь неприятные мысли, и работа в саду на самом деле спасает их от негативных эмоций", - говорит Кэмерон.