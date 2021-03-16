Эксперты Инфоцентра отравлений: причина 57% отравлений у детей до 6 месяцев в Эстонии — в том, что родители перепутали флакон с лекарством
“Случаи отравлений у маленьких детей обычно происходят из-за невнимательности. Флакон с детским лекарством могут перепутать с другим флаконом или же детское лекарство может быть неправильно принято. Также забывают, что лекарства и химикаты нужно хранить в безопасных для ребенка местах, где он его не увидит или же в местах, куда он не может дотянуться ”, — пояснила Маре Одер, руководитель Информационного центра по вопросам отравлений.
В Информационный центр по отравлениям в последнее время все чаще обращаются в ситуациях, когда люди путают разные 10-миллилитровые флаконы. К таким флаконам, относятся, например, капли с витамином D, глазные капли, эфирные масла, жидкость для электронных сигарет и т.п.. Более половины (57%) отравлений у детей в возрасте до 6 месяцев, по поводу которых обращаются на нашу инфолинию, случаются именно таким образом. Капли, ошибочно введенные ребенку из неправильного флакона, могут нанести очень серьезный вред его здоровью.
“Чем больше таких одинаковых флаконов находится в доме, тем выше вероятность, что они будут перепутаны. Лекарства и другие маленькие флаконы лучше хранить в разных местах. Это позволяет избежать ситуаций, когда неправильный флакон оказывается без присмотра в спешке или из-за усталости, что приводит к отравлению. Лучше всего хранить лекарства для детей в специальном, отведенном только для них месте”, — посоветовала Маре Одер.
Широко распространены такие случаи, когда в чайнике оставляют концентрат или раствор для удаления накипи и затем используют такую воду для приготовления ребенку молочной смеси или другой пищи. Во избежание таких несчастных случаев на чайник и другой сосуд со смесью для удаления накипи нужно нанести четкую заметную маркировку. “Лучше всего будет, если родители придумают общую систему хранения опасных веществ, которая поможет предотвратить ошибки и которая не дает сбоев, даже если родитель устал или возникла спешка”, — добавила Маре Одер.
Важно помнить, что бытовую химию и лекарства следует хранить в недоступном для детей месте. 50% случаев отравлений у детей в возрасте от 6 до 12 месяцев связаны с тем, что в руки ребенка попал какой-либо опасный продукт.
В случае несчастного случая прополощите рот ребенка чистой водой и определите, что именно и в каком объеме было проглочено. Если был проглочен какой-либо химикат, дайте пострадавшему воды, но не более 15 мл/кг веса ребенка, то есть, например, не более 75 мл для ребенка с весом 5 кг. Для взрослого — не более 240 мл воды. Затем для оценки опасности случая отравления и получения инструкций по дальнейшим действиям позвоните в справочную службу по вопросам отравлений по телефону 16662.
Миссия Информационного центра по отравлениям заключается в снижении заболеваемости и смертности от отравлений, снижении количества случаев нанесения вреда здоровью, а также в обеспечении доступности информации об отравлениях. Информационный центр по отравлениям при Департаменте Здоровья присоединился к движению активных проектов „Aga mina”, деятельность которого способствует формированию более здорового и безопасного будущего. Неделя профилактики отравлений проводится ежегодно в течение третьей недели марта. Цель инфонедели профилактики отравлений — повышение осведомленности людей об отравлениях, снижение количества случаев отравлений и развитие профилактической деятельности.