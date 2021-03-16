Эксперты Инфоцентра отравлений: причина 57% отравлений у детей до 6 месяцев в Эстонии — в том, что родители перепутали флакон с лекарством

“Случаи отравлений у маленьких детей обычно происходят из-за невнимательности. Флакон с детским лекарством могут перепутать с другим флаконом или же детское лекарство может быть неправильно принято. Также забывают, что лекарства и химикаты нужно хранить в безопасных для ребенка местах, где он его не увидит или же в местах, куда он не может дотянуться ”, — пояснила Маре Одер, руководитель Информационного центра по вопросам отравлений.

В Информационный центр по отравлениям в последнее время все чаще обращаются в ситуациях, когда люди путают разные 10-миллилитровые флаконы. К таким флаконам, относятся, например, капли с витамином D, глазные капли, эфирные масла, жидкость для электронных сигарет и т.п.. Более половины (57%) отравлений у детей в возрасте до 6 месяцев, по поводу которых обращаются на нашу инфолинию, случаются именно таким образом. Капли, ошибочно введенные ребенку из неправильного флакона, могут нанести очень серьезный вред его здоровью.

“Чем больше таких одинаковых флаконов находится в доме, тем выше вероятность, что они будут перепутаны. Лекарства и другие маленькие флаконы лучше хранить в разных местах. Это позволяет избежать ситуаций, когда неправильный флакон оказывается без присмотра в спешке или из-за усталости, что приводит к отравлению. Лучше всего хранить лекарства для детей в специальном, отведенном только для них месте”, — посоветовала Маре Одер.

Широко распространены такие случаи, когда в чайнике оставляют концентрат или раствор для удаления накипи и затем используют такую воду для приготовления ребенку молочной смеси или другой пищи. Во избежание таких несчастных случаев на чайник и другой сосуд со смесью для удаления накипи нужно нанести четкую заметную маркировку. “Лучше всего будет, если родители придумают общую систему хранения опасных веществ, которая поможет предотвратить ошибки и которая не дает сбоев, даже если родитель устал или возникла спешка”, — добавила Маре Одер.