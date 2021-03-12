Конкурс
12.03.2021, 15:00

КОНКУРС | Пришлите фотографии своих шедевральных блинчиков и выиграйте приз!

 
Фото автора Polina Tankilevitch: Pexels
Масленичная неделя подходит к концу — а это значит, что хозяйки уже наловчились печь блины и могут похвастаться своими фирменными кулинарными шедеврами. JANA объявляет фотоконкурс самых ажурных и аппетитных блинчиков. Победителя по традиции ждет классный подарок!

Хотите похвастаться своими кулинарными навыками и получить титул лучшего блинного мастера? Тогда вам нужно лишь приготовить несколько порций блинов (или блинчиков) по любимому рецепту, сделать красивую фотографию и прислать нам. Будьте креативны и используйте различные продукты для украшения своих произведений кулинарного искусства! Чем необычнее, ярче и аппетитнее будет композиция, тем больше шансов у вас на победу.

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 15 марта прислать на адрес электронной почты ajakirijana@ekspressmeedia.ee фотографию, небольшой рассказ о том, как вы обычно празднуете Масленицу и короткий рецепт блюда.

1. Требования к фото: не менее 1600 пикселей по большей стороне (не менее 500 Кб).
2. Требования к тексту: 800–1000 печатных символов (с пробелами).

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