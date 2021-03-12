КОНКУРС | Пришлите фотографии своих шедевральных блинчиков и выиграйте приз!
Хотите похвастаться своими кулинарными навыками и получить титул лучшего блинного мастера? Тогда вам нужно лишь приготовить несколько порций блинов (или блинчиков) по любимому рецепту, сделать красивую фотографию и прислать нам. Будьте креативны и используйте различные продукты для украшения своих произведений кулинарного искусства! Чем необычнее, ярче и аппетитнее будет композиция, тем больше шансов у вас на победу.
Для участия в конкурсе необходимо не позднее 15 марта прислать на адрес электронной почты ajakirijana@ekspressmeedia.ee фотографию, небольшой рассказ о том, как вы обычно празднуете Масленицу и короткий рецепт блюда.
1. Требования к фото: не менее 1600 пикселей по большей стороне (не менее 500 Кб).
2. Требования к тексту: 800–1000 печатных символов (с пробелами).