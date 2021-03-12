12.03.2021, 13:00
Готовим пикантное рагу из овощей и чечевицы
Фото автора Marvin Ozz: Pexels
Не знаете что приготовить на ужин? Как вам идея идеального овощного блюда — рагу из чечевицы и картофеля с пряным ароматом? Рецептом делится портал Womo.ua.
Ингредиенты:
- 2 ст.ложки подсолнечного или растительного масла
- 1 луковица, мелко нарезанная
- 2 измельченных зубчика чеснока
- 700 г очищенного и нарезанного кусочками картофеля
- 4 моркови, нарезанные толстыми ломтиками
- 2 крупно нарезанных пастернака
- 2 столовые ложки карри пасты или порошка
- 1 литр овощного бульона
- 100 г красной чечевицы
- небольшой пучок свежего кориандра, мелко нарезанный
- нежирный йогурт и лепешка, для подачи
Приготовление:
Нагрейте масло в большой сковороде и обжарьте лук и чеснок на среднем огне 3-4 минуты до размягчения, периодически помешивая.
Добавьте картофель, морковь и пастернак, увеличьте огонь и тушить 6-7 минут, помешивая, пока овощи не станут золотистыми.
Добавьте пасту или порошок карри, влейте бульон и затем доведите до кипения. Уменьшите огонь, добавьте чечевицу, накройте крышкой и тушите в течение 15-20 минут, пока чечевица и овощи не станут мягкими, а соус загустеет.
Добавьте большую часть кориандра, приправьте и нагревайте в течение минуты или меньше. Сверху выложите йогурт и остальную часть кориандра. Подавать с лепешкой.
Приятного аппетита!