Рецепты
12.03.2021, 13:00

Готовим пикантное рагу из овощей и чечевицы

 
Фото автора Marvin Ozz: Pexels
Не знаете что приготовить на ужин? Как вам идея идеального овощного блюда — рагу из чечевицы и картофеля с пряным ароматом? Рецептом делится портал Womo.ua.

Ингредиенты:

  • 2 ст.ложки подсолнечного или растительного масла
  • 1 луковица, мелко нарезанная
  • 2 измельченных зубчика чеснока
  • 700 г очищенного и нарезанного кусочками картофеля
  • 4 моркови, нарезанные толстыми ломтиками
  • 2 крупно нарезанных пастернака
  • 2 столовые ложки карри пасты или порошка
  • 1 литр овощного бульона
  • 100 г красной чечевицы
  • небольшой пучок свежего кориандра, мелко нарезанный
  • нежирный йогурт и лепешка, для подачи


Приготовление:


Нагрейте масло в большой сковороде и обжарьте лук и чеснок на среднем огне 3-4 минуты до размягчения, периодически помешивая.

Добавьте картофель, морковь и пастернак, увеличьте огонь и тушить 6-7 минут, помешивая, пока овощи не станут золотистыми.

Добавьте пасту или порошок карри, влейте бульон и затем доведите до кипения. Уменьшите огонь, добавьте чечевицу, накройте крышкой и тушите в течение 15-20 минут, пока чечевица и овощи не станут мягкими, а соус загустеет.

Добавьте большую часть кориандра, приправьте и нагревайте в течение минуты или меньше. Сверху выложите йогурт и остальную часть кориандра. Подавать с лепешкой.

Приятного аппетита!

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