Готовим пикантное рагу из овощей и чечевицы

Ингредиенты:

2 ст.ложки подсолнечного или растительного масла

1 луковица, мелко нарезанная

2 измельченных зубчика чеснока

700 г очищенного и нарезанного кусочками картофеля

4 моркови, нарезанные толстыми ломтиками

2 крупно нарезанных пастернака

2 столовые ложки карри пасты или порошка

1 литр овощного бульона

100 г красной чечевицы

небольшой пучок свежего кориандра, мелко нарезанный

нежирный йогурт и лепешка, для подачи



Приготовление:



Нагрейте масло в большой сковороде и обжарьте лук и чеснок на среднем огне 3-4 минуты до размягчения, периодически помешивая.

Добавьте картофель, морковь и пастернак, увеличьте огонь и тушить 6-7 минут, помешивая, пока овощи не станут золотистыми.

Добавьте пасту или порошок карри, влейте бульон и затем доведите до кипения. Уменьшите огонь, добавьте чечевицу, накройте крышкой и тушите в течение 15-20 минут, пока чечевица и овощи не станут мягкими, а соус загустеет.

Добавьте большую часть кориандра, приправьте и нагревайте в течение минуты или меньше. Сверху выложите йогурт и остальную часть кориандра. Подавать с лепешкой.

Приятного аппетита!