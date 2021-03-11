Как сохранить здоровье, если ваша нервная система всегда в напряжении?

Все люди время от времени находятся в состоянии стресса. Стресс вызывают, например, новые обязанности на работе, проблемы со здоровьем, смерть любимого человека, а также радостные события, такие как рождение ребенка или свадьба.

Организм человека реагирует на стресс посредством нервной и эндокринной системы, высвобождая из надпочечников гормоны стресса — адреналин и кортизол. Гормоны стресса увеличивают частоту дыхания и насыщение крови кислородом, сердце начинает биться быстрее, повышается артериальное давление и уровень сахара в крови. Кровоток также ускоряется, чтобы кровь быстрее попала в мышцы и органы, и человек приступил к решению ситуации, то есть бороться с фактором стресса или убежать от него.

Кратковременный стресс может быть полезным

Стресс — это не обязательно нечто плохое. Непосредственное и кратковременное напряжение может даже принести пользу здоровью. Оно закаляет нас и в будущем помогает справляться с потенциально опасными ситуациями, т. е. учит людей приспосабливаться.